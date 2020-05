Badanie krwi może przewidzieć cukrzycę na kilka lat przed jej zdiagnozowaniem

„W grupie kobiet, u których rozwija się cukrzyca typu 2, która występuje we wczesnym okresie poporodowym, powoduje rozregulowanie metaboliczne, co sugeruje, że istnieje już problem leżący u podstaw i możemy go wykryć” – mówi Michael Wheeler, który jest również starszym naukowcem w Toronto General Hospital Institute w University Health Network.

Zidentyfikowana sygnatura metaboliczna może z ponad 85 procentową dokładnością przewidzieć, czy u kobiety rozwinie się cukrzyca typu 2 (T2D), jak opisano w badaniu opublikowanym w czasopiśmie Plos Medicine.

Około jedna na 10 kobiet zachoruje na cukrzycę ciążową (GD) podczas ciąży, co naraża je na większe ryzyko T2D, a u 30 do 50 procent kobiet rozwija się w ciągu 10 lat po porodzie. Choroba ogranicza zdolność organizmu do regulowania poziomu cukru we krwi i może prowadzić do poważnych powikłań, w tym utraty wzroku, problemów neurologicznych, a także chorób serca i nerek.

Kobietom z GD zaleca się coroczny doustny test tolerancji glukozy po porodzie, który mierzy zdolność organizmu do usuwania cukru z krwioobiegu. Ale procedura jest czasochłonna i pracochłonna, a mniej niż połowa kobiet wykonuje ją.

Tolerancja glukozy – badanie konieczne po porodzie

„Jeśli masz w domu noworodka, jedną z ostatnich rzeczy, o których myślisz lub masz czas, jest własne zdrowie” – mówi Wheeler. „Jest to jeden z głównych powodów, dla których przeprowadziliśmy to badanie, aby potencjalnie opracować proste badanie krwi zmniejszające liczbę wizyt w szpitalu”.

Naukowcy po raz pierwszy odkryli sygnatury metaboliczne predykcyjne dla T2D w pilotażowym badaniu w 2016 r. 1033 kobiet z GD zatrudnionych w badaniu kobiet, karmienia niemowląt i cukrzycy typu 2 po ciąży GDM (SWIFT), jednym z największych i najbardziej różnorodnych badań tego rodzaju. Wszystkie kobiety urodziły swoje dzieci w szpitalach Kaiser Permanente w Północnej Kalifornii w latach 2008–2011.

Nowe badanie opiera się na wcześniejszych badaniach, przeprowadzonych na tej samej grupie kobiet przez dłuższy czas, podczas którego u większej liczby kobiet rozwinęła się T2D.

Wyjściowe próbki krwi pobierano od sześciu do dziewięciu tygodni po urodzeniu, a następnie dwa razy w ciągu dwóch lat. Zdrowie kobiet było monitorowane przez ich elektroniczną dokumentację medyczną przez okres do 8 lat. W tym czasie u 173 kobiet rozwinęła się T2D, a ich próbki krwi porównano z 485 kobietami włączonymi do badania, dopasowanymi do masy ciała, wieku, rasy i pochodzenia etnicznego, które nie rozwinęły choroby.

„To badanie jest wyjątkowe, ponieważ nie porównujemy po prostu zdrowych ludzi z osobami z zaawansowaną chorobą”, mówi Röst, który pełni funkcję Kanadyjskiego Katedry Badań w dziedzinie medycyny spersonalizowanej opartej na spektrometrii mas i kieruje analizą danych statystycznych. „Zamiast tego porównujemy kobiety, które są klinicznie takie same – wszystkie miały GD, ale powróciły do ​​stanu po porodzie bez cukrzycy.

„To święty graal spersonalizowanej medycyny, który znajduje różnice molekularne u pozornie zdrowych ludzi i przewiduje, u których rozwinie się choroba”, mówi Röst.

Naukowcy mają nadzieję, że ich odkrycie zamieni się w proste badanie krwi, które kobiety mogą wykonać wkrótce po porodzie, być może podczas wczesnej wizyty u lekarza z dzieckiem.

Czytaj także:

Terapia pompą insulinową – na czym polega i komu jest potrzebna?