Dlaczego ludzie z cukrzycą powinni dodawać pistacje do swojej diety?

Jako jedna z najczęściej spotykanych chorób – cukrzyca – dotyka tysięcy Polaków w ciągu roku. Nieleczona może być nawet śmiertelna, ponieważ często prowadzi do innych chorób, takich jak między innymi udar mózgu, uszkodzenie nerwów, uszkodzenie nerek, zakrzepica. Na szczęście istnieje wiele sposobów uniknięcia cukrzycy, a także wiele wyborów zdrowotnych, które można podjąć, aby poprawić swój stan zdrowia. Jednym z takich wyborów zdrowotnych jest mocno odżywcza dieta, aby pomóc w regulacji poziomu cukru we krwi.

Cukrzyku, jedz pistacje

Jednak to, że jedzenie jest zdrowe, nie oznacza, że ​​jest dobre dla cukrzycy. Jest kilka owoców i warzyw, których cukrzyk musi unikać. Jeśli chodzi o żywność, którą diabetycy powinni włączyć do diety, suszone owoce i orzechy to jeden z najlepszych wyborów. Szczególnie poleca się tu pistacje. Jednym z najlepszych powodów, dla których pistacje są dobre dla cukrzyków, jest to, że przekąska ma niski indeks glikemiczny. To oznacza, że spożycie nie spowoduje dużego wzrostu poziomu cukru we krwi. Dlatego spożywanie garści pistacji przed właściwym posiłkiem może pomóc w regulacji reakcji organizmu na posiłek, który zjesz. Ponadto pistacje mogą również przyczyniać się do zdrowia serca, pomagając kontrolować ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.

Według badań opublikowanych w czasopiśmie Journal of the American Heart Association pistacje mogą również pomóc w zmniejszeniu odpowiedzi naczyniowej na stres występujący często w cukrzycy typu 2. To samo badanie wykazało również, że zjedzenie zaledwie dwóch porcji jedzenia może pomóc zmniejszyć reakcję organizmu na stres, a także poprawić ogólną czynność serca.

