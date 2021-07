Depresja, schizofrenia, anoreksja – łączy je ten sam rejon mózgu?

Ostatnie badania naukowców z University of Cambridge wykazały, że istnieje specyficzny rejon mózgu, który łączy zaburzenia takie jak choroba afektywna dwubiegunowa, depresja, anoreksja, schizofrenia i fobie. Jest to część kory mózgowej, która oddziela płat skroniowy od płatów czołowych i ciemieniowych.

Ważna odkrycie dotyczące mózgu

Ta część mózgu to insula (z łac. wyspa) to rejon będący ważną częścią samoświadomości, percepcji i poznania. Naukowcy zidentyfikowali go dzięki analizie badań 626 pacjentów z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Odkryto, że specyficzna percepcja ciała może czynnikiem ryzyka rozwoju tego typu zaburzeń, a kontroluje ją waśnie wyspa. Biorąc pod uwagę, że żadne obecne leczenie nie jest ukierunkowane na ten rejon mózgu, otwiera to nowe możliwości terapeutyczne.

Dr Nord z Uniwersity od Cambridge chce teraz zbadać, czy stymulacja tego rejonu mózgu może zmienić jego mózgu i złagodzić objawy chorób związanych z percepcją. Uważa, że podejście to może być skuteczniejsze niż farmakoterapia i leczenie psychologiczne. Badania zostały opublikowane w The American Journal of Psychiatry.

Czytaj też:

Jak odbudować psychikę po COVID? Psychiatra: Pozycja z lotu ptaka pozwala patrzeć inaczej