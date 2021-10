Badania: zanieczyszczenia powietrza wpływają na na męską płodność

Naukowcy z Uniwersytet Maryland wykazali, że zanieczyszczenia powietrza zmniejszają liczbę plemników u myszy, wywołując stan zapalny w określonych obszarach mózgu. Jak doszli do takich odkryć?

Zanieczyszczenia powietrza plagą współczesnych czasów

Około 92 proc. światowej populacji mieszka na obszarach, gdzie poziom zanieczyszczeń przekracza minimalne standardy bezpieczeństwa określone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Cząstki te mogą pochodzić ze spalin samochodowych, emisji fabryk, pożarów i pieców opalanych drewnem. Od dawna wiadomo, że mogą zwiększać ryzyko stanów takich jak otyłość, cukrzyca i zaburzenia płodności, ale dotąd nie znaliśmy odpowiedzialnego za to mechanizmu. Aby to sprawdzić, naukowcy postanowili zbadać mózg.

Badania na myszach pokazały prawdę

W nowym badaniu naukowcy wykorzystali myszy z dodanym sztucznie markerem stanu zapalnego o nazwie IKK2 w mózgu oraz zdrowe myszy. Następnie, kontrolując liczbę ich plemników wystawiali je na filtrowane, jak i zanieczyszczone powietrze.

Kiedy myszy oddychały zanieczyszczonym powietrzem, ich komórki w podwzgórzu wytwarzały więcej IKK2. Myszy wyhodowane bez białka IKK2 nie wykazały przy tym obniżonej liczby plemników po wystawieniu na zanieczyszczone powietrze, w przeciwieństwie do zdrowych myszy. Po usunięciu IKK2 odpowiednich neuronów okazało się, że za zmniejszoną liczbę plemników odpowiada jeden specyficzny rodzaj neuronu, związany z cyklem snu i otyłością, zlokalizowany w podwzgórzu. Podwzgórze współpracuje zaś z przysadką mózgową, wytwarzającą hormony, które komunikują się bezpośrednio z narządami rozrodczymi.

„Nasze odkrycia wykazały, że szkody spowodowane zanieczyszczeniem powietrza – przynajmniej wyrażone w liczbie plemników – można naprawić, usuwając pojedynczy marker stanu zapalnego w mózgach myszy. Sugeruje to, że możemy być w stanie opracować terapie, które mogłyby zapobiec lub odwrócić szkodliwe wpływ zanieczyszczenia powietrza na płodność” – powiedział główny autor badania, dr Zhekang Ying, adiunkt medycyny na UMSOM.

Badania opublikowano w czasopiśmie Environmental Health Perspectives.

