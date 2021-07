Badanie wykazało, że osoby z depresją inaczej reagują na stres

Jeśli cierpisz na depresję, radzenie sobie ze stresem może być trudne. Naukowcy wykazali, że osobom z poważnymi zaburzeniami depresyjnymi moze brakować specjalnego biomarkera wskazującego na odporność psychiczną w obliczu przewlekłego stresu.

Depresja a odczuwanie stresu

Choroby psychicznemogą mieć wpływ na to, jak ludzie reagują i interpretują zdarzenia i swoje odczucia. W niedawnym badaniu naukowcy poprosili uczestników o włożenie jednej ręki do lodowatej wody i odliczenie określinych wartości liczbowych. Spośród 88 badanych część zmagała się zaburzeniami depresyjnymi. Przed i po kontakcie ze stresorem uczestnicy przechodzili rezonans magnetyczny i oddawali próbki śliny w celu zmierzenia poziomu glutaminianu.

Jest to neuroprzekaźnik służący jako marker odporności na stres. Okazało się, że u osób bez depresji marker glutaminianowy wzrastał odpowiedzi na kontakt z lodowatą wodą, która wywoływała stres. Z kolei u osób z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi brakowało takiej odpowiedzi w mózgu.

„Pomimo powtarzających się stresorów, zdolność danej osoby do reagowania na te stresory będzie mniejsza, jeśli jest w depresji” – skomentowała wyniki dr Melissa Shepard, psychiatra z Baltimore.

Według naukowców brak adaptacyjnej reakcji na stres może również prowadzić do „anhedonii wywołanej stresem”, czyli niezdolności do cieszenia się normalnie przyjemnymi czynnościami. Jest to podstawowa kliniczna cecha depresji i innych stanów psychicznych Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Nature Communications.

Pacjent z nowotworem często ma również depresję. Niestety, do psychoonkologów czeka się ponad rok

