Dlaczego tyjesz po rzuceniu palenia? Naukowcy znaleźli odpowiedź

Naukowcy udowodnili, że dym papierosowy zmienia florę bakteryjną w jelitach myszy. A to ma niebagatelny wpływ na przemianę materii. Wyniki badań opublikowało naukowe czasopismo „Nature”.

Dlaczego po rzuceniu palenia przybiera się na wadze?

Odpowiedź na to pytanie wciąż nie jest jednoznaczna, ale badania naukowców z Izraela, którym przewodniczył Leviel Fluhr, są kolejnymi, które rzucają więcej światła na ten problem. Jest to o tyle istotne, że to właśnie tycie jest powodem, dla którego wiele osób nie chce zrezygnować z palenia papierosów. Badacze robili eksperymenty na myszach. Zwierzęta przybierały mniej na wadze podczas ekspozycji na dym. Kiedy przestawały być poddawane jego działaniu, ich waga szła w górę. Skąd wiadomo, że wpływ na to mają bakterie jelitowe? Okazało się, że podawanie antybiotyków zmniejszało nadprogramową wagę, co sugeruje, że to właśnie bakterie mają w tym swój udział. Co więcej, okazało się, że sama dieta nie ma to wpływu.

Za zmiany w mikrobiomie nie jest odpowiedzialna nikotyna?

Zdolność dymu tytoniowego do modyfikowania mikroflory wystąpiła niezależnie od zawartości nikotyny w dymie, a wpływ na mikroflorę był zupełnie inny, jeśli myszom podano samą nikotynę, bez ekspozycji na dym papierosowy. To odkrycie sugeruje, że to nienikotynowe składniki tytoniu są odpowiedzialne za przebudowę mikroflory jelitowej.

Czy badania na myszach można przełożyć na ludzi?

Naukowcy mówią wprost: potrzebne są dalsze badania. Podobne badania na ludziach były już robione. Porównywano w nich mikroflory palaczy i osób niepalących. Problem w tym, że ich wyniki nie są jednoznaczne. Niektóre badania wykazały zaburzenia mikrobiomu, w innych nie wykazano żadnej różnicy.

Naukowcy podkreślają jednak, że każde odkrycie związane z przybliżeniem odpowiedzi na pytanie, dlaczego tyjemy po rzuceniu palenia, pomoże w staraniach o to, by ludzie mogli uniknąć skutków ubocznych związanych z rzucaniem palenia.

Czytaj też:

Pulmonolog: Jesteśmy oblężeni pacjentami. A ci są rozżaleni i przerażeni