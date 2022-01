Ludobójstwa w Rwandzie zmodyfikowały DNA ofiar i ich potomstwa. Konsekwencje ponoszą do dziś

Mieszkańcy Rwandy do dziś borykają się z traumą po wydarzeniach sprzed lat. Wiele osób ma problemy psychiczne, cierpi m.in. na zespół stresu pourazowego (PTSD). Teraz ich genom przyjrzeli się m.in. naukowcy z Center for Global Health.

Strach zmodyfikował DNA

Profesorowie Monica Uddin i Derek Wildman z College of Public Health przyjrzeli się całemu genomowi kobiet Tutsi, które były w ciąży i mieszkały w Rwandzie w czasie ludobójstwa. Badacze wzięli też pod lupę DNA ich dzieci i porównali do DNA innych kobiet Tutsi ciężarnych w tym samym czasie, które mieszkały w innych częściach świata. Wyniki zaskoczyły: naukowcy odkryli, że strach przed ludobójstwem był związany z chemicznymi modyfikacjami DNA kobiet narażonych na niebezpieczeństwo i będących świadkami dramatycznych wydarzeń.

To samo dotyczy ich potomstwa. Odkrycie sugeruje, że chemiczne modyfikacje, w przciwieństwie do mutacji genów, oznaczają, że organizm reaguje na urazy z pokolenia na pokolenia. Odkryte modyfikacje wystapiły przede wszystkim w genach odpowiadających za ryzyko zaburzeń psychicznych, takich jak depresja czy PTSD. W sumie przeanalizowana próbki DNA 59 osób.

Rwandyjczycy, którzy biorą udział w tym badaniu i cała społeczność, naprawdę chcą wiedzieć, co się z nimi stało, ponieważ w Rwandzie występuje wiele PTSD i innych zaburzeń zdrowia psychicznego, a ludzie chcą odpowiedzi, dlaczego doświadczają tych problemów – powiedział prof. Wildman.

Stres w ciąży ma wpływ na zdrowie dziecka

Chociaż badanie skupiło się w szczególności na skutkach ludobójstwa w Rwandzie z 1994 r., potwierdza wcześniejsze badania, które pokazują, że to, co dzieje się w czasie ciąży, może mieć długotrwałe skutki dla samego płodu, a wiele objawów uwidoczni się dopiero w późniejszym życiu. Jak podkreślili naukowcy, to oznacza, że trzeba zwiększyć wysiłki na rzecz bezpieczeństwa i dbania o dobrostan emocjonalny i psychiczny kobiet w ciąży.

Naukowcy zapowiadają kolejne badania. Osoby, które w czasie ludobójstwa były w łonach swoich matek, dziś są dorosłe i zaczynają mieć własne dzieci. Badacze chcą przyjrzeć się także ich próbkom DNA. Dzięki temu dowiedzą się, czy trauma także u nich ma epigenetyczny wpływ na trzecie pokolenie i tym samym ryzyko wystąpienia zaburzeń zdrowia psychicznego.

Czytaj też:

Badanie pokazuje, jak traumatyczne przeżycia mogą zostawić ślad na czyichś oczach