5 sposobów na zachowanie zdrowia psychicznego. Są bardzo proste

Zachowanie zdrowia psychicznego to jeden z fundamentów dobrego zdrowia w ogóle. Pamiętając o zdrowiu fizycznym, mamy tendencje do zapominania o utrzymaniu higieny psychicznej. Tymczasem warto też zadbać o swój komfort psychiczny.

Czym jest zdrowie psychiczne?

Zdrowie psychiczne zgodnie z definicją WHO to „dobrostan psychiczny i fizyczny człowieka”, który pozwala nam dobrze funkcjonować oraz się rozwijać. Na komfort psychiczny najmocniej wpływa nasza codzienność, warunki, w jakich żyjemy i problemy, z jakimi musimy się borykać. Warto więc postarać się zadbać o to, by czuć się dobrze z samym sobą i ze swoim życiem.

Jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne?

Aby zadbać o higienę psychiczną, wystarczy przestrzegać kilku zasad w codziennym życiu. Poprawiają one nasz nastrój i poczucie zadowolenia z życia.