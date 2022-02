Nowa szansa na leczenie cukrzycy typu 2 i wielu chorób metabolicznych

Kluczową rolę w leczeniu odgrywa białko nazwane przez naukowców SWELL1, które odkryto już w 2000 roku. Na początku sądzono, że pełni ono wyłącznie rolę w funkcjonowaniu limfocytów. Kolejne badania wskazały, że aktywność SWELL1 jest również niezbędna do prawidłowego wydzielania insuliny z komórek trzustki. Aktywność tego białka jest natomiast zakłócona u pacjentów zcukrzycą typu 2.

Rozwój badań nad leczeniem cukrzycy

Opierając się na tych założeniach, zespół naukowców opracował cząsteczkę o nazwie SN-401, aby zwiększyć działanie białka SWELL1 w nadziei, że może ona przywrócić prawidłowy metabolizm u pacjentów z cukrzycą oraz wydzielanie insuliny w trzustce.

Badania na myszach potwierdziły hipotezy naukowców. Eksperymenty wykazały, że nowy lek zwiększył wydzielanie insuliny i spowodował zmniejszenie poziomu glikemii u zwierząt z cukrzycą. I co również jest ważne, naukowcy odkryli, że nowy lek nie wpływa na zmianę poziomu cukru we krwi u zdrowych zwierząt. Zamiast tego lek znormalizował tolerancję glukozy, co oznacza, że nie obniżał poziomu cukru we krwi, gdy ten był na prawidłowym poziomie.

Odkrycie nowego leku jest szansą, aby na dużą skalę leczyć wiele chorób metabolicznych, nie tylko cukrzycy typu 2, ale również chorób sercowo-naczyniowych i ciężkiej postaci niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby.

Badania nad wprowadzeniem nowych rozwiązać mają potrwać kilka lat. Doniesienia na ich temat opublikowano w czasopiśmie Nature Communications. Autorami badania są naukowcy z Washington University School of Medicine w St. Louis.

Podstawowe informacje o cukrzycy

Cukrzyca typu 2 to jedna z najczęściej diagnozowanych chorób cywilizacyjnych o podłożu metabolicznym. Coraz częściej cukrzyca typu 2 jest jednak wywołana przez nadwagę i otyłość, do których wystąpienia prowadzi stosowanie niewłaściwie skomponowanej diety. W tym przypadku mamy początkowo do czynienia z insulinoopornością, która przez długi czas nie wywołuje typowych objawów chorobowych.

Jeszcze kilka dekad temu insulinooporność i cukrzyca typu 2 występowały przede wszystkim u seniorów. Dziś cukrzyca typu 2 dotyka coraz więcej osób młodych.

To bardzo podstępna choroba, która przez lata rozwija się bezobjawowo. Stan przedcukrzycowy, czyli insulinooporność także nie powoduje uciążliwych dolegliwości. Z tego względu niezwykle ważna jest profilaktyka, która uwzględnia wykonywanie badań mających na celu określenie poziomu glukozy we krwi. Najlepiej wykonywać je co roku wraz z innymi badaniami profilaktycznymi. W celu wykrycia stanu przedcukrzycowego oraz cukrzycy wykonuje się oznaczenie poziomu glukozy i test obciążenia glukozą.

