Ćwiczenia aerobowe mogą pomóc na suche i swędzące oczy

Kiedy oczy stają się suche, częściej odczuwamy swędzenie, pieczenie czy kłucie pod powiekami. Krople do oczu przynoszą tylko doraźną ulgę, warto więc zastosować ćwiczenia, które wskazuje zespół specjalistów z Amerykańskiej Akademii Okulistyki. Co zaskakujące, nie są to ćwiczenia samych oczu, ale ogólne ćwiczenia aerobowe. Bo chociaż ćwiczenia aerobowe angażują przede wszystkim duże grupy mięśni, jak się okazuje, mają również wpływ na oczy.

Co dają ćwiczenia?

Stwierdzono, że ćwiczenia aerobowe mają wpływ na zwiększenie wydzielania łez, które są kluczowe w zmniejszeniu problemów z tzw. suchym okiem. Ten rodzaj ćwiczeń powoduje również zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, które jest istotnym czynnikiem odpowiedzialnym za wiele schorzeń oczu mogących doprowadzić nawet do uszkodzenia nerwu wzrokowego i pogorszenia widzenia.

Ćwiczenia aerobowe, a więc jakie?

Trening aerobowy, lub ćwiczenia aerobowe noszą też nazwę ćwiczeń tlenowych. Wykonuje się je, utrzymując tętno maksymalne na poziomie 65-70 proc. Chodzi o to, aby serce biło mniej więcej od 120–130 razy na minutę. Oznacza to, że trening powinien być wykonywany z umiarkowaną intensywnością. Trening aerobowy obejmuje:

chodzenie,

bieganie,

jazdę na rowerze

pływanie

skakanie na skakance

jazdę na rolkach lub łyżwach

wszystkie typowe ćwiczenia na rozwój konkretnych mięśni, czyli brzuszki, pompki, podnoszenie ciężarów

ćwiczenia na atlasie



Dlaczego należy badać regularnie wzrok?

Jakiekolwiek problemy ze wzrokiem powinny skłonić do wizyty u okulisty. Badanie wzroku może pomóc we zdiagnozowaniu nie tylko chorób oczu, ale również cukrzycy, nadciśnienia, wysokiego poziomu cholesterolu, problemów autoimmunologicznych.

Które z naturalnych produktów korzystnie wpływają na wzrok?

Marchew /dzięki zawartemu w niej odżywczemu beta-karotenowi poprawia kondycje wzroku/

Jajka /zwłaszcza żółtka, zawierają naturalnie luteinę i zeaksantynę, które mogą zmniejszać ryzyko rozwoju plamki żółtej/

Ciemnozielone warzywa liściaste/ zielone warzywa liściaste są bogate w luteinę i zeaksantynę, które wspomagają zdrowie oczu/

truskawki /zawarta w nich witamina C pomaga zmniejszyć ryzyko rozwoju zaćmy/

czarne porzeczki /zawarte w nich antocyjany działają rozluźniająco na mięśnie oczu, co jest pomocne w leczeniu jaskry/

szafran /zwiększa wrażliwość siatkówki u osób z wczesnym zwyrodnieniem plamki żółtej/

