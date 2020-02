Wysokie ciśnienie w oku – przyczyny, objawy, powikłania

Ciśnienie oczne, czyli ciśnienie śródgałkowe i ciśnienie wewnątrzgałkowe to ciśnienie wywierane przez płyn znajdujący się w gałce ocznej na twardówkę i rogówkę. Nieprawidłowości związane z ciśnieniem w oku powodują zarówno ból oczu, jak i zaburzenia widzenia oraz inne dolegliwości zdrowotne.

Co to jest ciśnienie oczne?

Dzięki odpowiedniemu ciśnieniu nasze oczy mogą prawidłowo funkcjonować i zachowują kulisty kształt. Wartość ciśnienia ocznego mierzy się za pomocą specjalnej aparatury, a wszystkie odchylenia od normy wymagają wdrożenia odpowiedniego leczenia, które najczęściej obejmuje stosowanie leków oraz wykonanie zabiegów, które pozwalają unormować ciśnienie w oku. Zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie w oku powoduje nie tylko pojawienie się dość nieprzyjemnych dolegliwości np. zaburzeń widzenia, ale także znacząco wpływa na zaburzenie równowagi pomiędzy wytworzoną i odpływającą z gałki ocznej cieczą wodnistą.

Gałki oczne wypełnione są płynem śródgałkowym. To, jak duży nacisk wywiera on na rogówkę i twardówkę określa wartość ciśnienia w oku. Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego i ciśnienia śródgałkowego wykonywany jest podczas wizyty u okulisty za pomocą tonometru. Tonometria to nieskomplikowane badania, które pozwala szybko zdiagnozować zarówno nadciśnienie oczne, jak i zbyt niskie ciśnienie w gałce ocznej.

Co to jest nadciśnienie oczne?

Nadciśnienie oczne diagnozowane jest wówczas, gdy ciśnienie w oku przekracza dopuszczane normy. Może być ono spowodowane działaniem różnych czynników, jednak najczęściej nadciśnienie oczne powodują schorzenia dotyczące bezpośrednio narządu wzroku. W przypadku nadciśnienia ocznego możemy mieć do czynienia z zamkniętym oraz otwartym kątem przesączania, a przyczyną wzrostu ciśnienia w oku jest najczęściej:

zwiększenie produkcji cieczy wodnistej wwiązane z nadciśnieniem tętniczym lub stosowaniem niektórych leków,



stan zapalny oka o różnym podłożu,



cukrzyca,



jaskra,



krótkowzroczność.

Nadciśnienie oczne może powodować też zespół rzekomego złuszczania oraz stosowanie leków (także działających miejscowo na gałkę oczną, czyli w formie kropli), które powodują rozszerzenie źrenic. Nadciśnienie oczne może być też efektem stosowania substancji psychoaktywnych.

Jakie powinno być ciśnienie w oku?

Za prawidłowe uważa się ciśnienie w oku, które mieści się w granicach od 10 do 21 mmHg. Zakres prawidłowego pomiaru jest dość szeroki, jednak u większości zdrowych osób dorosłych ciśnienie w oku wynosi około 15 mmHg.

Nadciśnienie oczne – objawy

Wysokie ciśnienie w oku może powodować różne dolegliwości lub przebiegać bezobjawowo. Do częstych objawów nadciśnienia ocznego można zaliczyć:

ból głowy,



ból oczu lub jednego oka, a także ból umiejscowiony „za okiem”,



pojawiające się np. przy nagłym pochyleniu się lub kichnięciu mroczki przed oczami,



inne zaburzenia widzenia, które mogą pojawiać się jedynie okresowo.

Czym skutkuje nieleczone nadciśnienie oczne?

Wysokie ciśnienie w oku często jest jednym z pierwszych objawów jaskry, czyli choroby, która stopniowo uszkadza nerw wzrokowy i prowadzi do nieodwracalnej utraty wzroku. Z tego względu pomiar ciśnienia w oczach powinno wykonywać się systematycznie, zwłaszcza po ukończeniu 40. roku życia. Pojawienie się objawów świadczących o nadciśnieniu ocznym jest często równoznaczne z postępem jaskry, dlatego nie należy bagatelizować niepokojących dolegliwości. Niezwłoczna wizyta u okulisty oraz wykonanie tonometrii to najlepszy ze sposobów wczesnego wykrywania jaskry i zapobiegania całkowitej utracie wzroku w wyniku postępu choroby.

Podsumowując, zarówno wysokie, jak i niskie ciśnienie oczne wymaga leczenia. Nieprawidłowości związane z ciśnieniem w oku mogą przez dłuższy czas nie powodować żadnych objawów, dlatego ważna jest profilaktyka, która powinna uwzględniać systematyczne wizyty u okulisty nie tylko w przypadku osób, u których występują wady wzroku.

