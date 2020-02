Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. Co warto wiedzieć?

Woreczek żółciowy i drogi żółciowe spełniają w organizmie wiele funkcji. Dzięki przewodom żółciowym wydzielana w wątrobie żółć może przedostać się do układu pokarmowego, gdzie bierze udział m.in. w procesie trawienia tłuszczów. Pęcherzyk żółciowy (woreczek żółciowy) jest miejscem magazynowania żółci. Wszystkie choroby dróg żółciowych oraz pęcherzyka żółciowego wymagają leczenia; czasami konieczna jest także resekcja zablokowanego przez kamienie woreczka żółciowego lub części przewodu żółciowego.

Częste choroby dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego

Choroby dróg żółciowych oraz pęcherzyka żółciowego możemy podzielić na dwie grupy, czyli choroby występujące stosunkowo często oraz choroby występujące sporadycznie. Można wyodrębnić też dodatkową grupę schorzeń w obrębie pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, które są następstwem toczących się przez długi czas, nieleczonych schorzeń częstych, a także związane są z powikłaniami po zabiegach operacyjnych np. obejmujących usunięcie kamieni żółciowych.

Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych – czynniki ryzyka

Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych mogą wystąpić pod wpływem działania różnych czynników. Zalicza się do nich, m.in.:

uwarunkowania genetyczne,



płeć żeńską (schodzenia te częściej występują u kobiet),



przewlekły stan zapalny organizmu,



nadwaga i otyłość,



stosowanie bogatej w tłuszcze diety,



cukrzyca,



wysoki poziom trójglicerydów,



częste stosowanie drastycznych diet odchudzających.

Na pojawienie się schorzeń w obrębie dróg żółciowych wpływa przede wszystkim nasza dieta. Jeżeli obfituje w produkty tłuste, ciężkostrawne i smażone oraz prowadzi do zwiększenia poziomu złego cholesterolu i trójglicerydów we krwi, to ryzyko wystąpienia kamicy żółciowej i innych schorzeń dróg żółciowych wzrasta kilkukrotnie. Warto wiedzieć, że na funkcjonowanie dróg żółciowych wpływa większość schorzeń dietozależnych oraz stany zapalne i zakażenia dróg żółciowych. Jednym z czynników rozwoju schorzeń w obrębie dróg żółciowych mogą być też schorzenia o podłożu genetycznym, które upośledzają funkcje wydzielnicze i bezpośrednio wpływają na produkcję żółci np. mukowiscydoza.

Częste choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych

Najczęściej występujące schorzenia w obrębie pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych związane są z powstawaniem kamieni żółciowych. Tworzą się one w wyniku nadmiernego zagęszczenia żółci i wytrącania się niektórych związków chemicznych. W skład kamieni żółciowych wchodzi m.in. cholesterol oraz jony wapniowe, barwniki i białka. Co ciekawe, skład kamieni żółciowych może być różny ze względu na zamieszkiwany przez pacjentów obszar. Ma to związek m.in. ze strefą klimatyczną, która ma wpływ na stosowaną dietę. W krajach wysoko rozwiniętych przeważają kamienie żółciowe, w których składzie dominuje cholesterol; w krajach rozwijających się w składzie kamieni przeważają barwniki żółciowe.

W większości przypadków schorzenia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych dają o sobie znać dopiero po ukończeniu 50. roku życia lub później, jednak znane są też przypadki wczesnego wykrycia nieprawidłowości związanych z wydzielaniem żółci oraz pojawieniem się schorzeń w obrębie woreczka żółciowego i dróg żółciowych.

Do najczęściej występujących schorzeń w obrębie pęcherzyka i dróg żółciowych należy kamica pęcherzyka żółciowego. Kamienie w woreczku żółciowym występują u ponad 20% ogółu ludzkiej populacji. Z nieco mniejszą częstością występuje kamica dróg żółciowych; w tym przypadku wyróżnia się dwa rodzaje choroby, czyli kamicę zewnątrzwątrobową, która powodowana jest przez kamienie pojawiające się w zewnątrzwątrobowych drogach żółciowych oraz kamicę wewnątrzwątrobową.

Do rzadziej występujących schorzeń w obrębie dróg żółciowych należą nowotwory dróg żółciowych, a także polipy woreczka żółciowego oraz torbiele przewodów żółciowych.

