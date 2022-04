Jaki jest średni wzrost kobiet na świecie? Najwyższe są Łotyszki

Najniższe są mieszkanki Gwatemali, ich średni wzrost wynosi 149,3 centymetra. Jednak nawet w obrębie jednego kraju wzrost może się różnić w zależności od czynników, takich jak na przykład pochodzenie etniczne. W Stanach Zjednoczonych białe kobiety są wyższe o 7,5 cm, od tych pochodzenia latynoskiego.

Jaki jest średni wzrost kobiet na świecie?

Średni wzrost kobiet na świecie wynosi 159,5 cm.

Kluczowe czynniki wpływające na wzrost

Wzrost to jedyna rzecz, której tak naprawdę nie możesz zmienić. Można mieć wpływ na kolor włosów, wagę, czy kształt sylwetki, czy nawet odcień skóry, na wzrost nie. Czy nasz wzrost to wyłącznie zasługa genów? Chociaż wzrost wpisany jest w nasze DNA, niektóre czynniki środowiskowe i dieta mogą ten zapis zmodyfikować. Badania wskazują, że spożywanie pełnowartościowych posiłków złożonych z warzyw i owoców, nabiału, jajek, mięsa drobiowego i ryb ma wpływ na wzrost. Odżywiający się w ten sposób ludzie są wyżsi. Ważne jest również zapewnienie dziecku, w okresie wzrostu odpowiedniej ilości snu. Specjaliści wskazują, że dzieci powinny kłaść się do łóżka najpóźniej o 22, ponieważ godziny 22-24 to czas największej aktywności hormonu wzrostu. Badania dowodzą, że w krajach bardziej uprzemysłowionych i bogatszych średnia wzrostu jest coraz większa. Wśród czynników, które również decydują o wzroście wymienia się:

stan zdrowia,

status społeczny,

miejsce zamieszkania,

opieka zdrowotna.

Czy można określić, jak wysokie będzie twoje dziecko?

Jedna z metod, które pomagają określić przyszły wzrost dziecka, polega na zsumowaniu wzrostu matki i ojca (w centymetrach). Później należy dodać kolejne 13 cm w przypadku chłopców, a w przypadku dziewczynek – 13 cm odjąć. Uzyskany wynik trzeba podzielić przez dwa.

Co zrobić, żeby być wyższym?

Jeśli marzysz o tym, żeby być wyższa, i szukasz innej metody, niż chodzenie w butach na obcasach specjaliści doradzają:

dbanie o prawidłową postawę,

ćwiczenia fizyczne,

podnoszenie ciężarów,

suplementowanie wapnia.

