Dieta na jaskrę? Jak najbardziej – mówią naukowcy z Białegostoku

Jaskra to grupa chorób oczu, które powodują postępującą utratę wzroku w wyniku uszkodzenia nerwu wzrokowego. Jest to druga co do częstości przyczyna ślepoty na świecie. Zespół badaczy z UMB (Maryla Młynarczyk, Martyna Falkowska, Zuzanna Micun, Iwona Obuchowska, Jan Kochanowicz, Katarzyna Socha, Joanna Konopińska) zaobserwował, że prawidłowe odżywianie może znacząco wpłynąć na stan oczu oraz zapobiegać rozwojowi jaskry. W przeglądowym artykule w „Nutrients” szczegółowo przeanalizowano dostępne wyniki badań poświęcone wpływowi składników odżywczych na ciśnienie wewnątrzgałkowe – informuje Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Co jeść, aby zapobiegać jaskrze?

„Zauważyliśmy, że związki o działaniu antyoksydacyjnym mają największy wpływ na rozwój, występowanie i przebieg choroby. Za udziałem stresu oksydacyjnego w patogenezie jaskry przemawia fakt, że obniżony poziom całkowitej pojemności antyoksydacyjnej w surowicy stwierdzono we wszystkich typach jaskry” – podkreślają naukowcy.

Opublikowana praca porusza ważny aspekt, gdyż wciąż brakuje porad dietetycznych dla pacjentów, które mogłyby się przyczynić do poprawy ich stanu – zaznacza w swoim komunikacie uczelnia. Zdaniem lekarzy potrzebne są jednak dobrze zaprojektowane i kontrolowane badania kliniczne w tym temacie.

Czego nie jeść, kiedy chorujesz na jaskrę?

Osoby cierpiące na jaskrę powinny unikać spożywania produktów, które przyczyniają się do rozwoju zespołu metabolicznego, otyłości, zaburzeń ciśnienia krwi i cukrzycy – zaznaczają autorzy publikacji. Z artykułu jasno wynika, że dieta, która pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi i poziom cukru we krwi, pomaga zmniejszyć ryzyko jaskry. Jednak o ile indywidualny plan żywieniowy może uzupełniać konwencjonalne leczenie jaskry, to nie może go zastąpić.

