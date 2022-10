Topniejące lodowce przyniosą kolejną pandemię? Naukowcy: „To przepis na katastrofę”

Analizę na ten temat opublikował serwis The Guardian. Według nowych danych następna pandemia może pochodzić nie od nietoperzy czy ptaków, ale właśnie z materii w topniejącym lodzie. Jako pierwsza zostanie zainfekowana dzika przyroda w pobliżu źródła „przebudzonych” wirusów.

Niebezpieczne wirusy z arktycznego jeziora

Analiza genetyczna gleby i osadów jeziornych z jeziora Hazen, największego na świecie jeziora słodkowodnego w Arktyce, sugeruje, że ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa – gdzie wirus po raz pierwszy infekuje nowego gospodarza – może być wyższe w pobliżu topnienia lodowców. Jak czytamy, odkrycia sugerują, że wraz ze wzrostem globalnych temperatur w wyniku zmiany klimatu, coraz bardziej prawdopodobne staje się, że wirusy i bakterie uwięzione w lodowcach i wiecznej zmarzlinie mogą przebudzić się i zainfekować lokalną przyrodę.

Aby lepiej zrozumieć ryzyko stwarzane przez zamrożone wirusy, dr Stéphane Aris-Brosou i jego koledzy z Uniwersytetu w Ottawie w Kanadzie zebrali próbki gleby i osadów z jeziora Hazen, w pobliżu miejsca, w którym napływały różne ilości wód roztopionych z lokalnych lodowców. Naukowcy sekwencjonowali RNA i DNA znalezione w próbkach, aby odszukać sygnatury odpowiadające sygnaturom znanych wirusów, a także potencjalnych żywicieli w świecie przyrody.

Badania opublikowane w Procedings of the Royal Society B sugerują, że ryzyko rozprzestrzeniania się wirusów na nowych żywicieli było wyższe w miejscach, w których napływały duże ilości wody lodowcowej – sytuacja ta staje się bardziej prawdopodobna, gdy klimat się ociepla.Kanadyjski zespół nie ocenił wprawdzie jeszcze, ile zidentyfikowanych wirusów było wcześniej nieznanych (planuje to dopiero zrobić) – ani nie ocenił, czy te wirusy były w stanie wywołać infekcję, jednak wcześniejsze doniesienia naukowe na ten temat nie są optymistyczne.

Tykająca bomba zegarowa w lodowcach

Inne niedawne badania sugerują, że nieznane wirusy znajdują się w lodowcach. W zeszłym roku naukowcy z Ohio State University w USA ogłosili, że znaleźli materiał genetyczny 33 wirusów – 28 z nich to wirusy nowe – w próbkach lodu pobranych z płaskowyżu tybetańskiego w Chinach. Na podstawie ich lokalizacji oszacowano, że wirusy mają ok. 15 tys. lat.

Z kolei naukowcom z francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych w Aix-Marseille udało się wskrzesić wirusa, którego wyizolowali z wiecznej zmarzliny syberyjskiej, czyniąc go ponownie zakaźnym po raz pierwszy od 30 tys. lat. Autor badania, Jean-Michel Claverie, powiedział wówczas BBC, że odsłonięcie takich warstw lodu może być „przepisem na katastrofę”.

