Czytanie dla przyjemności ma ważny efekt zdrowotny. Są badania naukowe

Czytanie jest dobrym sposobem na relaks, jest przyjemnością, czasem dla siebie. Ale jest jeszcze jeden ważny powód, dla którego warto częściej sięgać po ulubione książki. Zespół naukowców z Beckman Institute for Advanced Science and Technology odkrył, że może to pomóc w zachowaniu zdolności zapamiętywania, którą tracimy, kiedy nasze mózgi się starzeją. Praca badaczy z Illinois została opisana we Frontiers in Psychology.

W jaki sposób czytanie angażuje umysł?

„Czytanie dla przyjemności, takie, które naprawdę cię wciąga, jest dla ciebie dobre i pomaga budować zdolności umysłowe, od których czytanie zależy” – powiedziała Liz Stine-Morrow, jedna z autorek badania. Jedną z tych zdolności jest pamięć epizodyczna, która pomaga nam m.in. przypomnieć sobie, co działo się w poprzednich rozdziałach i nadać sens toczącej się historii. Inną zdolnością jest pamięć robocza, która pozwala sprawnie śledzić rzeczy, które wydarzyły się w poprzednich akapitach.

Zarówno pamięć epizodyczna, jak i robocza mają tendencję do pogarszania się wraz z wiekiem, ale osoby czytające rutynowo ćwiczą te umiejętności w różnych kontekstach.

Czytanie czy gry słowne? Co lepiej wpływa na pamięć?

Aby sprawdzić, czy czytanie rzeczywiście ma realny wpływ na poprawę pamięci, naukowcy przeprowadzili badanie wśród mieszkających w okolicy seniorów. Uczestników podzielono na dwie grupy: część z nich w czasie wolnym czytała ciekawe dla nich książki, a pozostali grali w gry słowne na urządzeniach mobilnych. Jednocześnie ich postępy i wrażenia śledziła specjalna aplikacja.

Dodatkowo na początku badania oceniano umiejętności poznawcze, w tym pamięć roboczą i epizodyczną, a także inne umiejętności werbalne i samo czytanie. Pod koniec ośmiu tygodni – bo tyle trwał eksperyment – zostali ponownie przetestowani pod kątem tych umiejętności.

Wyniki były niepodważalne: w porównaniu z grupą z grami słownymi, grupa, która czytała książki przez osiem tygodni, wykazała znaczną poprawę pamięci roboczej i pamięci epizodycznej. Innymi słowy, badanie wykazało, że regularne, zaangażowane czytanie wzmacnia zdolności pamięciowe osób starszych.

Jak podkreślili autorzy badania, związek przyczynowy między czytaniem a pamięcią otwiera kilka nowych dróg dla przyszłych metod leczenia schorzeń takich jak choroba Alzheimera. Naukowcy już planują kolejne badania, ale już na ten moment przekaz jest jasny: chcesz zachować sprawność umysłową w miarę starzenia się? Czytaj książki.

