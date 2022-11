Co dzieje się w twoim organizmie, gdy codziennie czytasz książkę? Są badania

Czytanie pomaga zapomnieć o codziennych kłopotach. I nie chodzi o to, żeby zmuszać się do czytania 100 stron książki. Jeśli masz trochę czasu, najlepiej przed snem, usiądź i czytaj tyle, ile chcesz – zalecają specjaliści. Badania wskazują, że czytanie jest jak medytacja, ponieważ jest to powtarzalne zadanie, na którym musisz się skupić. Stymulowanie wyobraźni pozwala wejść w odmienny stan świadomości.

Jak czytanie wpływa na twój organizm?

Stymuluje mózg

Czytanie stymuluje te części mózgu, których rzadko używasz w codziennym życiu. Naukowcy, analizując wyniki rezonansu magnetycznego u czytających, zauważyli, że niektóre części ich mózgu świeciły, co oznacza, że stymulowane obszary działały szybciej i były bardziej zsynchronizowane. Wskazali, że kora somatosensoryczna, która odpowiada za przetwarzanie bodźców czuciowych, doświadczała wtedy największej zmiany. Oznacza to, że czytanie książki stymuluje ten sam obszar mózgu, co trening fizyczny.

Sprawia, że stajesz się bardziej empatyczny

Niezależnie od tego, jakie książki czytasz, czy jest to beletrystyka, czy science-fiction, przenoszą cię do zupełnie nowych światów. Starasz się zrozumieć, dlaczego bohaterowie podjęli konkretne działania, niezależnie od tego, czy uważasz, że te działania są dobre, czy nie. Czytanie sprawia, że jesteś bardziej świadomy tego, co czują inni ludzie, zaczynasz mniej ich oceniać, a bardziej współczuć. Badania dowodzą, że ci, którzy dużo czytają, stają się bardziej empatyczni.

Spowalnia spadek funkcji poznawczych

Spadek funkcji poznawczych jest nieunikniony, bo jest związany ze starzeniem się organizmu. Badania wskazują, że ten proces można znacząco spowolnić, czytając książki. Codzienne czytanie książek zmniejsza też ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera, bo czytanie jest czynnością poznawczą, podobnie jak rozwiązywanie problemów i zagadek.

Czytanie uczyni cię szczęśliwym

Naukowcy wskazują, że codzienne czytanie zmienia nastrój. Tłumaczą, że w czasie czytania mózg przechodzi w stan podobny do transu. Nie martwisz się wtedy o kłopoty codziennego życia, uruchamia się twoja wyobraźnia. Pobudza to mózg do produkcji hormonów szczęścia, takich jak dopamina.

