6 naukowych korzyści, dla których warto czytać książki

Kiedy myślimy o zdrowych nawykach, warto dodać do listy tak prozaiczną czynność, jak czytanie książek. Istnieją bowiem naukowo potwierdzone korzyści, które możemy osiągnąć dzięki regularnemu zgłębianiu się w lekturę. Co do nich należy?

Jakie korzyści daje czytanie książek?

1. Zwiększa inteligencję

Ekspozycja na słownictwo poprzez czytanie (szczególnie czytanie książek dla dzieci) nie tylko prowadzi do lepszych wyników w testach z czytania, ale także rozwoju ogólnej inteligencji dziecka. Ponadto wyższe umiejętności czytania na wczesnym etapie mogą oznaczać wyższą inteligencję w późniejszym życiu.

2. Może zwiększyć wydajność mózgu

Regularne czytanie zapewnia mózgowi dobry trening, poprawiając pamięć i funkcje poznawcze. Według badań opublikowanych w czasopiśmie Neurology z wiekiem następuje pogorszenie pamięci i funkcji mózgu. Jednak regularne czytanie może spowolnić ten proces, wyostrzając umysł.

3. Czytanie uwrażliwia

Zatracenie się w dobrej lekturze ułatwia nawiązywanie relacji w prawdziwym życiu. Fikcja literacka może pomóc czytelnikom zrozumieć, co myślą inni, odczytywać ich emocje. Jak wynika z badań opublikowanych w Science, „zrozumienie stanów psychicznych innych osób jest kluczową umiejętnością, która umożliwia tworzenie złożonych relacji społecznych”.

4. Może pomóc w walce z chorobą Alzheimera

Osoby, które angażują mózg poprzez czynności takie jak czytanie, szachy lub układanie puzzli, mogą być 2,5 razy mniej narażone na rozwój choroby Alzheimera niż ci, którzy spędzają czas na mniej stymulujących czynnościach. Brak aktywności zwiększa ryzyko zachorowania na Alzheimera, dlatego każde ćwiczenie umysłu działa profilaktycznie.

5. Czytanie pomaga się zrelaksować

Naukowcy twierdzą, że czytanie może redukować stres. Jedno z badań wykazało, że nawet o 68 procent. „Tak naprawdę nie ma znaczenia, jaką książkę przeczytasz – zatracając się w całkowicie pochłaniającej książce, możesz uciec od zmartwień i stresów codziennego świata i spędzić trochę czasu na zgłębianiu domeny wyobraźni autora” – mówi neuropsycholog poznawczy David Lewis.

6. Czytanie przed snem pomaga zasnąć

Tworzenie wieczornego rytuału, takiego jak czytanie przed snem, sygnalizuje potrzebę wyciszenia. Pomaga zrelaksować się bardziej, niż przy korzystaniu z urządzeń elektronicznych. Ekrany czytników e-booków i tabletów mogą w rzeczywistości wydłużać czas zasypiania, a nawet zakłócać sen. Sięgnij więc po klasyczną książkę, zanim zgasisz światło.

