GIF wycofuje nowe leki z aptek. Sprawdź, których nie wolno zażywać

Powody wycofania leku mogą być różne – to np. wprowadzające w błąd opakowanie lub niewłaściwy skład leku. Poniżej publikujemy listę leków wycofanych przez GIF, ich serie oraz datę produkcji. Produkt leczniczy wycofany z rynku decyzją GIF nie może być przedmiotem obrotu.

Nowa lista leków wycofanych z aptek:

Bisoratio ASA

Decyzja z dnia: 2022-12-07

Moc: 5 mg + 75 mg

Postać: Kapsułki twarde

Podmiot odpowiedzialny: Actavis Group PTC ehf.

Numer serii: 10320

Data ważności: 2024-03-31

Rivanol 0,1%

Decyzja z dnia: 2022-12-05

Moc: 1 mg/g

Postać: Płyn na skórę

Podmiot odpowiedzialny: Poznańskie Zakłady Zielarskie HERBAPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu

Numer serii: 140422

Data ważności: 2024-03-31

Numer serii: 10722

Data ważności: 2024-06-30

Cernevit

Decyzja z dnia: 2022-11-29

Moc: 75 mg

Postać: proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji

Podmiot odpowiedzialny: Baxter Polska Sp.z.o.o

Numer serii: LE22V049

Data ważności: 2024-03-31

Tobramycin B. Braun

Decyzja z dnia: 2022-11-17

Moc: 3 mg/ml

Postać: roztwór do infuzji

Podmiot odpowiedzialny: B. Braun Melsungen AG

Numer serii: 22217413

Data ważności: 2025-04-30

Fluorouracil Accord

Decyzja z dnia: 2022-10-14

Moc: 50 mg/ml

Postać: Roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

Podmiot odpowiedzialny: Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Mupina

Decyzja z dnia: 2022-10-06

Moc: 20 mg/g

Postać: Maść do nosa

Podmiot odpowiedzialny: INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH, Niemcy

Numer serii: 101912.1

Data ważności: 2022-10-31

Numer serii:101913.1

Data ważności: 2022-10-31

Numer serii: 102111.1

Data ważności: 2024-10-31

Menaright Forte, Phytomenadion Injection 2mg/0,2 ml

Decyzja z dnia: 2022-09-01

Moc: 2 mg/0,2ml

Postać: Roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

Podmiot odpowiedzialny: Alvita Pharma Pvt. Ltd z siedzibą w Indiach, podmiot, który uzyskał zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego: IMPILO sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Będzinie

Posiadasz któryś z powyższych w domu? Natychmiast wyrzuć! W razie wątpliwości skonsultuj się z farmaceutą.

