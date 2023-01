Jakie składniki powinien zawierać dobry krem do twarzy?

Każda cera wymaga właściwej pielęgnacji, by zachować świeżość, a także zapobiec procesom starzenia się. Niewłaściwie dobrane kosmetyki, zbyt agresywna pielęgnacja czy jej brak to jedne z czynników, które mogą przyspieszać starzenie się skóry, a także wywoływać podrażnienia i stany zapalne skóry. W efekcie cera staje się szara i zmęczona, może nadmiernie się przesuszać lub produkować zbyt duże ilości sebum. Na co zwrócić uwagę przy wyborze kosmetyków do twarzy i jak wybrać dobry krem?

Jak kupić dobry krem?

Krem do twarzy powinien być:

dostosowany do potrzeb skóry – to pierwszy i najważniejszy warunek właściwego doboru kosmetyku. Cera tłusta i trądzikowa lubi lżejsze formuły kosmetyków, a cera sucha i odwodniona bogatsze, zawierające ceramidy czy mocznik. Jeśli mamy problem z określeniem rodzaju skóry warto poradzić się dermokonsultantki w aptece lub kosmetyczki

dostosowany do wieku – nie warto jednak patrzeć na oznaczenia wiekowe zawarte na opakowaniu, ale na potrzeby skóry. Dwudziestolatki powinny skupić się na nawilżaniu skóry i ewentualnym łagodzeniu podrażnień czy zmian trądzikowych. Kobiety trzydziestoletnie powinny włączyć już do kosmetyczki pierwsze kremy przeciwzmarszczkowe, które będą łagodziły stres oksydacyjny i wygładzały zmarszczki mimiczne oraz kurze łapki. Kobiety czterdziesto- i pięćdziesięcioletnie z kolei powinny polubić się z kremami, które poprawiają owal twarzy, przywracają skórze właściwą gęstość i elastyczność. Wszystkie te kremy zawierają inne substancje czynne, ponieważ odpowiadają na inne potrzeby skóry

z dobrym składem – kosmetyk do twarzy nie musi być drogi, ale powinien zawierać naturalne substancje, które wzmocnią barierę ochronną naskórka i nie wywołają podrażnień. Przy zakupie produktów do twarzy (tak jak i do innych części ciała) należy zawsze uważnie przeczytać etykietę produktu. Znajdziemy tam najważniejsze informacje dotyczące składników zawartych w kosmetyku. Unikajmy kremów, które zawierają silikony, konserwanty czy parafinę. Takie produkty mogą tylko zapychać pory skóry!

Co powinien zawierać dobry krem do twarzy?

Dobrej jakości kosmetyk do twarzy powinien zawierać substancję przywracającą równowagę w płaszczu hydrolipidowym naskórka i zapobiegającą nadmiernej utracie wody. Składniki nawilżające powinien zawierać każdy krem, niezależnie od tego do jakiej skóry jest dedykowany. Warto szukać w składzie kwasu hialuronowego, aloesu czy mocznika. Oprócz tego warto szukać alantoniny, która będzie miała działanie łagodzące, dobrej jakości olejów roślinnych (np. z czarnuszki czy moreli), który jest dobrze tolerowany nawet u osób ze skórą tłustą.

Osoby z cerą naczyniową powinny szukać w kremach oczaru wirgijskiego, arniki czy wyciągu z kasztanowca albo z kocanki włoskiej. Posiadaczki cery dojrzałej z kolei niech zwrócą uwagę na to, czy krem zawiera retinol lub bakuchiol, wygładzający zmarszczki, witaminę A oraz kolagen.

