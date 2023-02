Wysypiaj się, a zmniejszysz ryzyko miażdżycy! Nieregularny sen szkodliwy dla serca?

Już wcześniejsze badania wskazywały na wpływ jakości i ilości snu na występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego i związanych z nimi zgonów. Niewiele jednak wiedziano o związkach między regularnością snu a miażdżycą. Wykazało to dopiero badanie „Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis”, które opublikowano w czasopiśmie „Journal of American Heart Association”.

Jaki związek ma sen z miażdżycą?

Analizując związek między liczbą godzin snu a miażdżycą, naukowcy przebadali grupę osób starszych, w wieku ok. 69 lat z Minnesoty, Maryland, Illinois, Karoliny Północnej, Kalifornii i stanu Nowy Jork. Ocenę snu prowadzono u nich w latach 2010-2013. Uczestnicy eksperymentu mieli za zadanie prowadzić dziennik snu przez siedem dni w tygodniu. Otrzymali zegarek na rękę, który śledził historię ich snu i czuwania. Regularnie dokonywano u nich pomiaru oddychania oraz tętna, a także rejestrowano fazy snu i to, ile razy budzili się w nocy. Po przeprowadzeniu badania naukowcy stwierdzili, że osoby, które nie śpią regularnie po tyle samo godzin co noc (różnice czasu snu wynosiły od 90 minut do ponad dwóch godzin w ciągu tygodnia) są o ok. 1,4 razy bardziej narażone na wystąpienie u nich miażdżycy i pojawienie się blaszek miażdżycowych w tętnicach (zwłaszcza szyjnych). Częściej również miały nieprawidłowe wyniki testu oceniającego sztywność naczyń krwionośnych.

Wyniki badania sugerują, że regularny sen, trwający tyle samo czasu każdej nocy może odgrywać ważną rolę w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym. Sen ma kluczowe znaczenie dla serca, aby mogło odpocząć, ponieważ wtedy tętno zwalnia, a ciśnienie krwi spada. Bez regularnego odpoczynku serce i układ naczyniowy nie są w stanie prawidłowo funkcjonować – uważa główny autor badania Kelsie Full, z Vanderbilt University Medical Center w Nashville.

Ile snu potrzebuje dorosły człowiek?

Badania wskazują, że dorośli powinni spać od siedmiu do dziewięciu godzin każdej nocy. Ważne jest też, żeby kłaść się spać i budzić o tej stałej porze. Jeśli mamy kłopoty z zaśnięciem, należy unikać napojów zawierających kofeinę, nie objadać się przed snem i nie korzystać z laptopa lub telefonu w łóżku – doradzają eksperci.

Co to jest miażdżyca?

Miażdżyca to przewlekła choroba zapalna tętnic, cechująca się tworzeniem charakterystycznych zmian w ich ścianie – tzw. blaszek miażdżycowych. Blaszki miażdżycowe prowadzą do zwężenia, a nawet zamknięcia tętnic. Przez wiele lat rozwijająca się miażdżyca może nie dawać żadnych objawów. Jednak, gdy jest już w zaawansowanym stadium, powoduje m.in. bóle w klatce piersiowej (tzw. bóle wieńcowe) i trudności z chodzeniem (w przypadku wystąpienia miażdżycy kończyn dolnych). Miażdżyca stanowi przyczynę chorób sercowo-naczyniowych. Najczęstszym i najgroźniejszym powikłaniem nieleczonej miażdżycy jest zawał serca. W jego wyniku dochodzi do obumarcia komórek mięśnia sercowego.

