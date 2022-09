Jak obniżyć tętno spoczynkowe i dlaczego warto to zrobić?

Tętno spoczynkowe to liczba uderzeń serca na minutę w czasie spoczynku, kiedy nie wykonujemy aktywności fizycznej. Prawidłowy puls informuje nas o tym, że serce pracuje tak, jak powinno i pompuje odpowiednią ilość krwi. Zbyt duża liczba uderzeń serca może wskazywać na zaburzenia rytmu bądź choroby serca, dlatego warto zwrócić uwagę na to, ile wynosi nasze tętno.

Na co wskazuje wysoki puls?

Wysoki puls może wskazywać na niewydolność serca lub choroby sercowo-naczyniowe. Może też sygnalizować inne choroby takie jak anemia, nadczynność tarczycy czy astma. Jeśli wysoki puls występuje mimo spokojnego i miarowego oddechu, warto za jakiś czas ponowić badanie i sprawdzić, czy wynik się zmienił. Niekiedy puls wzrasta jedynie w momencie badania, ponieważ jest ono czynnikiem stresogennym. Jeśli stresuje nas pomiar ciśnieniomierzem, możemy zbadać puls np. za pomocą zegarka czy telefonu z odpowiednią aplikacją.

Wysoki puls występujący przez dłuższy czas jest czynnikiem kwalifikującym nas na wizytę do lekarza. Należy mu zgłosić, jakie są nasze pomiary, a także poinformować, czy nie występują u nas dodatkowe objawy np. zaburzenia rytmu, zawroty głowy. Lekarz po zgromadzeniu wywiadu medycznego skieruje nas na dodatkowe badania.

Ile powinno wynosić tętno spoczynkowe?

Prawidłowe tętno spoczynkowe powinno wynosić od 60 do 100 uderzeń na minutę. Jeśli jest wyższe, może to oznaczać zaburzenia rytmu serca lub jego niewydolność. Warto pamiętać, że tętno może wzrosnąć na skutek stresu czy emocji. W chwili pomiaru powinniśmy być spokojni, nie rozmawiać z nikim i siedzieć w jednej pozycji.

Jak obniżyć tętno spoczynkowe?

Aby obniżyć tętno i poprawić pracę serca, warto wprowadzić zmiany w swoim codziennym stylu życia. Dobrze jest zwrócić uwagę na ruch, a także nawodnienie organizmu.

Zacznij ćwiczyć

Jeśli zależy nam na tym, by obniżyć tętno spoczynkowe, powinniśmy zwiększyć aktywność fizyczną. Z badań wynika, że prawie wszystkie rodzaje sportu i ruchu są w stanie korzystnie wpłynąć na pracę serca i na obniżenie tętna. Treningi wytrzymałościowe (takie jak spacery, nordic walking, chodzenie po schodach) mogą poprawić wydajność i przyczynić się do obniżenia tętna spoczynkowego.

Zredukuj stres

Oprócz tego ważne jest, by zredukować stres i nadmierne napięcia. Jeśli tylko możemy, powinniśmy wyeliminować z naszej codzienności czynniki, które nas stresują. Warto też zadbać o wypoczynek i właściwą regenerację, bo one również wpływają na zredukowanie stresu w organizmie. Odpowiednia ilość snu i zachowanie balansu pomiędzy pracą a wypoczynkiem to kluczowe czynniki dla zachowania dobrej kondycji psychicznej i fizycznej.

Zrezygnuj z kawy

Przy obniżeniu tętna kluczowe jest również dbanie o prawidłowe nawodnienie organizmu i wykluczenie z diety produktów bogatych w kofeinę. Osoby, które mają wysoki puls, powinny ograniczyć picie kawy i napojów takich jak yerba mate czy czarna herbata, bo mogą one niekorzystnie wpływać na serce. Jak wynika z badań, spożywanie trzech i większej liczby filiżanek kawy, może przyczyniać się do wzrostu tętna.

Istotna jest także ilość wypijanej wody. W ciągu dnia powinniśmy wypijać przynajmniej 2 litry wody dziennie, która jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Nawodnienie odgrywa istotne znaczenie w pracy serca i może obniżać tętno spoczynkowe.

