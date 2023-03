Po COVID-19 większe ryzyko chorób żołądkowo-jelitowych. Poznaj najnowsze wyniki badań

Epidemiolog kliniczny Ziyad Al-Aly z VA Saint Louis Health Care System poddał analizie dokumentację medyczną 154 068 pacjentów, którzy zarazili się wirusem SARS-CoV-2 w okresie od marca 2020 do stycznia 2021 roku. Porównano je z wynikami ludzi zdrowych, którzy nie wykazywali objawów COVID-19. W grupie kontrolnej znalazły się również osoby żyjące w czasie „przed pandemią”.

COVID-19 przyczyną długotrwałych dolegliwości gastrycznych

Przeprowadzone badania dowiodły, że zakażenie koronawirusem zwiększa ryzyko pojawienia się problemów gastrycznych. Mowa tu przede wszystkim o:



Objawy te mogą występować nawet rok po przebytej infekcji.

COVID-19 zwiększa ryzyko zachorowania na GERD

Co więcej, „ozdrowieńcy”, którzy przeszli zakażenie koronawirusem, są bardziej narażeni na rozwój choroby refluksowej przełyku (GERD). W przypadku pacjentów, którzy zmagali się z COVID-19 ryzyko wystąpienia wspomnianego schorzenia jest wyższe o 35 proc. (w porównaniu do osób z wymienionych wcześniej grup kontrolnych).

Choroba refluksowa przełyku – przyczyny występowania

Choroba refluksowa żołądka (GERD) to nic innego jak cofanie się częściowo strawionej treści pokarmowej z żołądka do przełyku. Etiologia wspomnianej dolegliwości nie została do końca poznana. Przyjmuje się, że schorzenie jest wypadkową wielu różnych czynników. Może być spowodowane między innymi przez zaburzenia motoryki przełyku, upośledzone opróżnianie żołądkowe czy osłabienie dolnego zwieracza przełyku.

Nasuwa się zatem pytanie: w jaki sposób infekcja koronawirusa może przyczynić się do wystąpienia GERD? Naukowcy z Saint Louis są zdania, że za rozwój choroby odpowiadają przetrwałe formy wirusa SARS-CoV-2, który wywołuje przewlekłe stany zapalne w organizmie, uszkadza mikrobiom jelitowy i zaburza pracę układu immunologicznego.

Szczepienia na COVID a występowanie problemów żołądkowo-jelitowych

Zależności między szczepieniem na COVID-19 a ryzykiem wystąpienia opisanych dolegliwości żołądkowo-jelitowych nie zostały jeszcze zidentyfikowane. Nie udowodniono, by przyjęcie preparatu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 chroniło przed pojawieniem się problemów gastrycznych lub je eliminowało. Konieczne wydaje się przeprowadzenie szerzej zakrojonych badań w tym zakresie.

