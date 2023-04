Czy pigułka antykoncepcyjna dla mężczyzn będzie wkrótce dostępna? Są wyniki najnowszych badań

Odpowiedzialny za płodność gen o nazwie Arrdc5 udało się zidentyfikować naukowcom z Washington State University. Okazało się, że występuje on u męskich osobników wielu gatunków ssaków, ale, jak podkreślają naukowcy, jest to ważne, że wyłącznie w jądrach, gdyż łatwiej go wyodrębnić.

Badania nad płodnością prowadzone były na myszach

Naukowcy wyeliminowali gen Arrdc5 u myszy, aby zbadać, jaki miałoby to wpływ na ich płodność. Okazało się, że samce myszy pozbawione tego genu produkowały o 28 proc. mniej plemników, które poruszały się 2,8 razy wolniej niż zwykle. Natomiast 98 proc. produkowanych plemników miało nieprawidłowości w budowie, które uniemożliwiały im zapłodnienie komórki jajowej. Tego typu zaburzenia w funkcjonowaniu plemników są znane i noszą nazwę oligoastenoteratozoospermii.

Co to jest oligoastenoteratozoospermia?

Oligoastenoteratozoospermia to zaburzenie, które cechuje współistnienie wielu nieprawidłowych parametrów nasienia. Rozpoznanie takie stawiane jest, gdy badanie nasienia wskazuje na niską liczbę plemników, ograniczoną ich ruchliwość, a nawet nieprawidłową budowę. Skutkiem tych nieprawidłowości jest niepłodność.

Pigułka antykoncepcyjna dla mężczyzn nie będzie powodowała trwałej niepłodności

Naukowcy podkreślają, że pigułka antykoncepcyjna dla mężczyzn będzie powodowała niepłodność tylko podczas brania kuracji. Po jej odstawieniu mężczyzna będzie mógł starać się o dziecko. Jej zaletą będzie również to, że nie będzie miała wpływu na działanie testosteronu, czyli jednego z najważniejszych męskich hormonów płciowych, który odpowiada m.in. za poziom libido.

Zdaniem naukowców, badanie może być przełomowe, bo w dziedzinie męskiej antykoncepcji niewiele udało się zdziałać i jak podkreśla szef zespołu badawczego, Jon Oatley skuteczną metodą męskiej antykoncepcji pozostaje wciąż jedynie wazektomia. Złożyli już tymczasowy patent na opracowanie środka antykoncepcyjnego w oparciu o ich odkrycie. Kiedy pigułka będzie gotowa jednak jeszcze nie wiadomo.

Co to jest wazektomia?

Wazektomia jest prostą procedurą chirurgiczną, która polega na zablokowaniu lub przecięciu nasieniowodów. W wyniku wazektomii plemniki nie mogą opuścić jąder. Zostają w nich i są wchłaniane przez ciało. Mężczyzna nadal może uprawiać normalnie seks, ale w jego spermie nie występują plemniki, ryzyko ciąży maleje o 99,9 proc. Minusem tej metody jest to, że odwracalność zabiegu, chociaż jest możliwa, to nie zawsze skuteczna.

Dlatego przed jego wykonaniem mężczyzna powinien zdeponować w banku nasienia dwie, trzy jego próbki, które wcześniej zostaną przebadane. Takiego nasienia można użyć do zapłodnienia metodą inseminacji lub in vitro.

