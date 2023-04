Immunoterapia w leczeniu raka płuc nie zawsze jest skuteczna. Naukowcy poznali przyczynę

Przedstawione badanie zostało opublikowane w czasopiśmie naukowym „Cancer Cell”. Zrealizowali je naukowcy z Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research w Melbourne, w Australii we współpracy z innymi ośrodkami w kraju i za granicą. Przeanalizowali postęp raka płuc u osób niepalących i tych, które zmagały się z nałogiem tytoniowym. Sprawdź, co udało im się ustalić.

Palacze z rakiem płuc słabiej reagują na leczenie?

Uczeni przebadali próbki tkanek pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową – gruczolakorakiem płuc. W badaniu uczestniczyli zarówno nałogowi palacze, jak i osoby, które nigdy nie sięgnęły po papierosa. Okazało się, że u członków tych grup guz rozwija się nieco inaczej. Ma to związek z różnicami w odpowiedzi immunologicznej organizmu na obecność zmienionej tkanki, a dokładniej – aktywnością komórek rezydujących TRM.

W przypadku palaczy skuteczność immunoterapii zależy od tego, czy układ odpornościowy »widzi« i rozpoznaje zmiany nowotworowe. U pacjentów niepalących mamy natomiast do czynienia z uśpionym układem odpornościowym, który nie podejmuje walki z guzem. To dwie różne sytuacje i wymagają innego podejścia terapeutycznego – zauważa profesor Marie-Liesse Asselin-Labat, kierowniczka zespołu badawczego.

W płucach palaczy – jak podkreśla profesor Daniel Gray, współautor przeprowadzonych analiz – występuje zupełnie inne środowisko zapalne niż u tych osób, które nigdy nie sięgnęły po papierosa. U przedstawicieli pierwszej z wymienionych grup odnotowuje się więcej komórek TRM, co w dłuższej perspektywie prowadzi do osłabienia odpowiedzi immunologicznej organizmu na zmienione patologicznie tkanki i obniżenia skuteczności immunoterapii (tylko 20% badanych pacjentów zareagowało na leczenie).

Nowe perspektywy w leczeniu raka płuc?

Przedstawione badanie może być pierwszym krokiem na drodze do opracowania nowych metod leczenia pacjentów ze zdiagnozowanym nowotworem płuc, uwzględniających fakt zmagania się z nałogiem tytoniowym lub brak tego typu „obciążeń”. Zrozumienie specyfiki środowiska, w jakim rozwija się guz pozwala na stworzenie terapii, które będą bardziej precyzyjne, a co za tym znacznie skuteczniejsze niż strategie walki z chorobą stosowane do tej pory.

Warto zauważyć, że rak płuc jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów złośliwych w Polsce. Zazwyczaj jest rozpoznawany w III lub IV stadium zaawansowania. Wielu pacjentów trafia do gabinetu lekarza zbyt późno. Dlatego nie należy bagatelizować żadnych niepokojących sygnałów ze strony układu oddechowego, takich jak chroniczny kaszel, przedłużająca się chrypka, bóle w klatce piersiowej czy trudności w oddychaniu.

