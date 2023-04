Co jest warunkiem szczęśliwego życia? Psychiatra z Harvardu ma na to odpowiedź

Ponad osiemdziesiąt lat temu badacze z Harvardu postanowili odpowiedzieć na pytanie co uszczęśliwia ludzi. W tym celu w 1938 roku zainicjowano jedno z najdłużej trwających badań na świecie, Harvard Study of Adult Development, koordynowane obecnie przez Roberta Waldingera i Marca Schulza. W badaniu wzięło udział do tej pory ponad 2000 osób, czasem nawet kilka pokoleń z jednej rodziny.

Wpływ relacja z innymi na szczęśliwe życie

Badanie ujawniło, że nasze relacje z innymi i to, jak szczęśliwi jesteśmy w naszych związkach, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Wartościowe i bliskie relacje, bardziej niż pieniądze czy sława, są tym, co sprawia, że ludzie są szczęśliwi przez całe życie. Więzi z innymi chronią przed niezadowoleniem życiowym, pomagają opóźnić umysłowy i fizyczny proces starzenia i są lepszym wskaźnikiem długiego i szczęśliwego życia niż klasa społeczna, poziom inteligencji, a nawet geny.

Może to być związane z faktem, że kontakty z innymi obniżają poziom stresu, który jest niszczący dla naszego zdrowia. Osoby, które mają z kim omówić swoje problemy, czują się lepiej po takiej rozmowie, a ich poziom stresu się normalizuje. Gdy nie możemy z kolei z nikim porozmawiać, stres kumuluje się, a w dłuższej perspektywie „samotność zabija tak samo jak palenie czy alkoholizm”, mówi profesor Waldinger.

Nie bój się miłości

Naukowcy odkryli, że zadowolenie w małżeństwie ma ochronny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Ludzie, którzy byli najbardziej zadowoleni ze swoich związków w wieku 50 lat, byli najzdrowsi w wieku lat 80. Badanie wykazało również, że ci 80-latkowie, którzy mieli szczęśliwe małżeństwa, znosili lepiej ból fizyczny i nawet w dniach gorszego samopoczucia byli w lepszym nastroju. Wcale nie oznacza to, że relacje w związku muszą być idealne przez cały czas. Nawet pary, które się sprzeczają, dopóki mogą na siebie liczyć w trudnej sytuacji, dalej korzystają z dobroczynnego wpływu związku dla zdrowia.

Czy pieniądze dają szczęście?

Według profesora Waldingera pieniądze to czynnik generujący raczej stres niż szczęście, zarówno wtedy, gdy ich nie ma, jak i wtedy, gdy są. Niektórzy z bardzo zamożnych uczestników badania byli jednocześnie bardzo nieszczęśliwi.

Czego ludzie najbardziej żałują w życiu?

Kiedy uczestnicy badania patrzyli wstecz na swoje życie, to najczęstszym żalem wśród mężczyzn było zwykle spędzanie zbyt dużej ilości czasu w pracy i niepoświęcanie wystarczającej ilości czasu i uwagi rodzinie oraz przyjaciołom.

Kobiety zaś żałowały, że niepotrzebnie zamartwiały się tym, co inni myśleli o nich i ich życiu.

Dobra wiadomość jest taka, że nigdy nie jest za późno, aby być szczęśliwym. W każdej chwili możesz poprawić swoje zdrowie, stawiając na kontakt z innymi. Napisz lub zadzwoń do przyjaciela i zacznij budować swoje szczęście już dziś.

