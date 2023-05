Kontakty towarzyskie są ważniejsze niż myślisz. Chodzi nie tylko o dobre samopoczucie

Naukowcy przeanalizowali wyniki 13 międzynarodowych badań, w których uczestniczyli seniorzy (65 lat i więcej) zamieszkali w różnych częściach świata – w Australii, Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Afryce, a także w Europie. Głównym przedmiotem ich zainteresowania były kontakty społeczne wspomnianych osób.

Relacje międzyludzkie „pod lupą” naukowców

Uczeni przeanalizowali kwestie, takie jak: bycie w relacji (partnerskiej lub małżeńskiej), angażowanie się w życie społeczności, poziom satysfakcji w związku, otrzymywanie wsparcia ze strony przyjaciół i powierników. Postanowili sprawdzić, czy występują jakieś zależności między wymienionymi czynnikami a rozwojem łagodnych zaburzeń poznawczych lub demencji. Chcieli też wiedzieć, który z przywołanych aspektów ma związek z ryzykiem śmierci.

Kontakty towarzyskie chronią przed przedwczesną śmiercią i demencją

Okazało się, że więzi społeczne pełnią funkcję ochronną. Utrzymywanie częstych kontaktów z rodziną i znajomymi (interakcje odbywające się z częstotliwością co tydzień lub co miesiąc) minimalizują prawdopodobieństwo zachorowania na demencję. Podobnie działa wsparcie otrzymywane od przyjaciół i „powierników” (osób, z którymi można o wszystkim porozmawiać). Co więcej, mieszkanie z innymi i realizowanie zachowań społecznych zmniejsza ryzyko śmierci, a co za tym idzie przedłuża życie.

Dlaczego tak się dzieje? Przyjaciele i rodzina są swego rodzaju „buforem” stresu. Mogą też motywować do stosowania „zdrowych” nawyków. Badacze zalecają, więc, by nie bagatelizować znaczenia kontaktów towarzyskich dla zachowania ciała i umysłu w jak najlepszej kondycji przez długi czas.

„Warto spotykać się z przyjaciółmi i rodziną przynajmniej raz w miesiącu, brać udział w akcjach społecznych lub działaniach w ramach organizacji charytatywnych i klubów dyskusyjnych” – radzi doktor Suraj Samtani, autor badania.

