To hobby warto mieć? Organizm ci za nie podziękuje

Taniec jest nie tylko popularną formą rozrywki. Stanowi również doskonały trening. Poruszanie się w rytm muzyki aktywizuje różne partie ciała – poczynając od nadgarstków i ramion, a na pośladkach czy udach kończąc. Dzięki temu łatwiej można spalić kalorie i wyrzeźbić wymarzoną sylwetkę. Zrzucenie zbędnych kilogramów to jednak niejedyna korzyść płynąca z tańca. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać.

Taniec pomaga w walce z osteoporozą

Różne formy ruchu, a co za tym idzie również taniec, zmniejszają ryzyko wystąpienia osteoporozy. Aktywność fizyczna sprzyja lepszemu przyswajaniu soli mineralnych przez kości. W efekcie tkanki te stają się twardsze i bardziej odporne na złamania lub inne uszkodzenia. Proces ubytku masy kostnej – postępujący w miarę starzenia się organizmu – ulega wyraźnemu spowolnieniu.

Taniec usprawnia pracę mózgu

Badania opublikowane na łamach „ New England Journal of Medicine” dowodzą, że taniec towarzyski poprawia funkcje poznawcze, które słabną wraz z wiekiem. W eksperymencie wzięło udział 469 osób w wieku 75 lat. Ochotnicy wykonywali różnego rodzaju zadania wymagające aktywności fizycznej, takie jak spacery, jazda na rowerze, wchodzenie po schodach, pływanie czy właśnie taniec. Jego uprawianie wiąże się – jak wynika z przeprowadzonych analiz – ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia demencji (otępienia).

Warto zauważyć, że na pracę mózgu pozytywnie wpływa również zumba, czyli połączenie tańca i ćwiczeń aerobowych. Naukowcy z Minot State University w Północnej Dakocie odkryli, że tego typu aktywność usprawnia funkcje poznawcze wykorzystywane między innymi w procesie podejmowania decyzji. Pomaga też w tworzeniu nowych połączeń neuronalnych zwłaszcza w tych obszarach, które odpowiadają za pamięć długoterminową, funkcje wykonawcze oraz rozpoznawanie przestrzenne.

Kondycja psychiczna a taniec

Terapia tańcem i ruchem (Dance Movement Therapy, DMT) okazała się niezwykle pomocna w leczeniu osób zmagających się z łagodną i ciężką postacią depresji. Tak wynika z badań opublikowanych na łamach czasopisma naukowego „Frontiers in Psychology”. Wiadomo również, że DMT zmniejsza stężenie kortyzolu w organizmie, co wiąże się z obniżeniem poziomu stresu i rozładowaniem wewnętrznego napięcia. Należy podkreślić, że taniec daje w tym przypadku lepsze efekty niż „tradycyjny” aerobik.

Taniec wspomaga układ krążenia

Taniec, podobnie jak ćwiczenia aerobowe, świetnie wpływa na układ krążenia. Badanie opublikowane w „ American Journal of Preventive Medicine” wykazało, że tego typu aktywność minimalizuje ryzyko wystąpienia chorób serca. Prawdopodobieństwo rozwoju wspomnianych schorzeń wśród osób tańczących jest niższe o 46% w porównaniu do grupy kontrolnej. Co ciekawe, regularne spacery o umiarkowanej intensywności zmniejszają ryzyko problemów z sercem zaledwie o 25%.

