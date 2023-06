36,6 stopni Celsjusza jest już nieaktualne. Obowiązuje nowa prawidłowa temperatura ciała człowieka

Jako prawidłową temperaturę ciała zdrowego człowieka uznaje się 36,6 stopni Celsjusza (ewentualnie z niewielkimi odchyleniami). Badacze ze Stanford University School of Medicine twierdzą jednak, że ten pogląd jest już nieaktualny. „To, czego nauczyliśmy się w szkole, czyli że normą jest 36,6 stopnia Celsjusza, to błąd” – powiedział dr Julie Parsonnet, profesor medycyny oraz badań i polityki zdrowotnej.

36,6 stopni to już nieaktualna temperatura ciała człowieka

36,6 stopni Celsjusza jako prawidłowa temperatura ciała człowieka obowiązuje od XlX wieku. Została ona ustalona przez niemieckiego lekarza Carla Reinholda Augusta Wunderlicha – było to w 1868 roku. Najnowsze badania dowiodły jednak, że średnia temperatura ciała człowieka cały czas spada – jest to mniej więcej o 0,03 stopnia Celsjusza w ciągu 10 lat. Oznacza to więc, że bardzo powoli, ale jednak systematycznie maleje ona przez cały czas.

Nowa prawidłowa norma temperatury ciała zdrowego człowieka nie została co prawda ustalona przez badaczy, jednak są oni zgodni we wniosku, że nie jest nią już 36,6 stopni Celsjusza – jest ona niższa od obecnie przyjętej.

Z czego wynika nowa prawidłowa temperatura ciała człowieka?

Naukowcy bazowali na wykonanych setkach tysięcy pomiarów temperatury w ciągu ostatnich 150 lat. Uwzględniają one ponad 677 tys. pomiarów temperatury, które pochodzą z różnych epok. Pomiary te dotyczyły między innymi weteranów wojny secesyjnej (którzy urodzili się w pierwszej połowie XIX wieku), ale też pomiarów, które zostały przeprowadzone w latach 70. oraz dotyczące pacjentów Stanford Health Care (dane pochodzą z lat 2007-2017). Co więcej, gdy ustalana była przeciętna temperatura ciała – stan zdrowia człowieka odbiegał wtedy od tego, który jest aktualnie. Liczne stany zapalne mogły prowadzić w tamtych czasach do niewielkiego podwyższenia temperatury ciała. Julie Personnet zaznacza, że fizjologa współczesnego człowieka jest inna od tej z przeszłości.

Dodatkowo na wynik pomiaru wpływa wiele innych czynników, między innymi miejsce jego wykonania (pacha, usta, odbyt), a także pora dnia, w której jest to robione. Wpływ może mieć też skład ostatniego posiłku oraz czas, jaki upłynął od jego zjedzenia. Co więcej, znaczenie w pomiarze temperatury może mieć też sama jakość przyrządów, których do tego używamy.

Dlaczego ludzkie ciało się ochładza?

Trend ochładzania ludzkiego ciała może być spowodowany zmniejszeniem tempa metabolizmu, czyli energii, która jest zużywana codziennie przez organizm. Powodem może być to, że obecnie nie cierpimy z powodu stanów zapalnych tak często, jak było to w przeszłości. „Zapalenie powoduje produkcję różnych rodzajów białek i cytokin, które podnoszą metabolizm i temperaturę ciała” – wyjaśniła dr Parsonnet. Wynika to z faktu, że na przestrzeni lat stan ludzkiego zdrowia uległ poprawie, między innymi dzięki lepszym metodom leczenia, większej dbałości o higienę i lepszym standardom życia oraz większej dostępności pożywienia. Wpływ ma także życie w stałej temperaturze otoczenia (kiedyś domy nie były regularnie ogrzewane zimą, a wychładzane latem). Organizm nie wydatkuje wtedy energii na utrzymanie stałej temperatury.

