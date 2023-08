Muzyka pobudza lepiej niż kawa? Zaskakujące wyniki badań

W eksperymencie zastosowano nową technologię monitorowania mózgu znaną jako Mindwatch. Ochotników podzielono na trzy grupy i poproszono o rozwiązywanie testów poznawczych o różnym stopniu trudności. Wszystkie angażowały pamięć roboczą. Jedni uczestnicy wykonywali wskazane czynności podczas słuchania muzyki (w badaniu wykorzystano melodie energiczne, relaksacyjne oraz utwory generowane przez sztuczną inteligencję w oparciu o preferencje uczestników), drudzy – picia kawy, a jeszcze inni realizowali powierzone zadania w trakcie wąchania perfum. Eksperyment przyniósł zaskakujące wyniki.

Porcja muzyki zamiast kawy na pobudzenie

Okazało się, że słuchanie muzyki i picie kawy dawało podobne rezultaty. Wiązało się ze wzrostem wydajności poznawczej, przy czym najlepsze wyniki osiągali badani, którym puszczano utwory generowane przez sztuczną inteligencję. Co ciekawe, największą efektywność odnotowano w trakcie wykonywania najbardziej wymagających zadań. Naukowcy sugerują więc, że nie trzeba sięgać po przysłowiową małą czarną, by pobudzić organizm do działania i zyskać energię do pracy. Wystarczy włączyć ulubioną składankę.

Czy rzeczywiście to takie proste? Naukowcy przyznają, że każda osoba jest inna i może inaczej reagować na dany bodziec. Przywołanych wyników nie należy więc uogólniać. Potrzeba dalszych analiz, by zweryfikować istnienie przedstawionych zależności między pobudzeniem poznawczym a stymulacją za pośrednictwem muzyki. Niemniej jednak zaprezentowane badania mogą okazać się dobrym „wstępem” do szerzej zakrojonych eksperymentów.

„Pandemia pogorszyła samopoczucie psychiczne wielu ludzi na całym świecie. Dlatego musimy skoncentrować się na tym, by monitorować wpływ codziennych stresorów na funkcje poznawcze człowieka” – zauważyła Rose Faghih, jedna z autorek badania.

Należy też sprawdzić, jak muzyka oddziałuje na inne obszary funkcjonowania poznawczego, na przykład koncentrację czy przetwarzanie informacji napływających z otoczenia.

Jak pobudzić organizm do pracy bez kawy?

Organizm doskonale pobudza zielona herbata, yerba mate, a także woda z dodatkiem cytryny. Jeśli chcesz zyskać więcej energii do pracy weź szybki chłodny prysznic, wyjdź na świeże powietrze i zorganizuj mały trening. Nie musisz od razu sięgać po hantle czy inne specjalistyczne przyrządy. Wystarczy energiczny, kilkunastominutowy spacer. Duże znaczenie ma również ekspozycja na światło słoneczne. Przebywanie w zaciemnionych i zacienionych pomieszczeniach sprzyja produkcji melatoniny odpowiedzialnej za uczucie senności.

Czytaj też:

Jak cukrzyca wpływa na mózg chorej osoby? Zaskakujące odkrycie naukowcówCzytaj też:

Masz problemy z koncentracją? To może być objaw odwodnienia, nie lekceważ tego