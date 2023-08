Pracujesz na zmiany? Naukowcy nie mają dobrych wieści

Uczeni przeanalizowali dane zgromadzone w bazie CSLA (Canadian Longitudinal Study on Aging). Wzięli pod lupę informacje dotyczące blisko 48 tysięcy osób między 45 a 85 rokiem życia. Eksperci uwzględnili w swoich badaniach zmienne dotyczące zatrudnienia ochotników oraz wyniki wypełnianych przez nich testów poznawczych. Doszli do dość zaskakujących wniosków.

Praca na zmiany a zaburzenia poznawcze

Okazało się, że nie tylko praca w nocy, ale również ta wykonywana w systemie rotacyjnym (zmianowym) niesie za sobą ryzyko upośledzenia funkcji poznawczych. Zdaniem naukowców, wszystkiemu winne są zakłócenia rytmu okołodobowego, jakich doświadczają osoby realizujące obowiązki służbowe w różnych godzinach. Pracownicy zmianowi bardzo często cierpią na zaburzenia snu, co z kolei sprzyja występowaniu różnych nieprawidłowości w przebiegu procesów fizjologicznych i behawioralnych warunkujących właściwe funkcjonowanie organizmu. Wszystkie te czynniki zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju chorób o podłożu neurologicznym (otępienia, demencji itp.).

Badacze zwracają uwagę na fakt, że u podstaw przywołanych zależności leży również styl życia pracowników zmianowych. Osoby te nie odżywiają się w sposób właściwy (jedzą wysoce przetworzone produkty o nieregularnych porach), niejednokrotnie palą nałogowo papierosy i piją duże ilości alkoholu. Poza tym zażywają relatywnie mało ruchu. Przedstawione wyżej kwestie są dodatkowym czynnikiem ryzyka schorzeń neurologicznych i dysfunkcji poznawczych. Niehigieniczny tryb życia sprawia, że pracownicy zmianowi są bardziej narażeni także na cukrzycę typu drugiego, otyłość czy choroby układu sercowo-naczyniowego.

Trzeba wprowadzić zmiany na rynku pracy

Odkrycie kanadyjskich naukowców pokazuje, że istnieje konieczność wprowadzenia modyfikacji w harmonogramie pracy osób zatrudnionych na zmiany. Tak, by zmniejszyć zakłócenia rytmu okołodobowego, a co za tym idzie zminimalizować ryzyko wystąpienia zaburzeń poznawczych w opisywanej grupie. Jak podkreśla Durdana Khana, główna autorka badania „praca na zmiany stanowi integralną część rynku pracy w wielu krajach świata i nadal będzie wykorzystywana w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania gospodarki (a zwłaszcza sektora handlu i produkcji). Dlatego kolejnym krokiem jest określenie, co można zrobić, aby zmniejszyć jej potencjalne negatywne skutki dla zdrowia”.

