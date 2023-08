Bakterie trądzikowe są dobre dla skóry? Zaskakujące wnioski naukowców

Skóra stanowi największy ludzki narząd. Zabezpiecza organizm człowieka przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Odbiera bodźce z otoczenia, Uczestniczy w procesie termoregulacji. Produkuje melaninę oraz witaminę D3. Kolonizuje ją wiele różnego rodzaju drobnoustrojów, między innymi bakterie z gatunku Cutibacterium Acnes lub C. Acnes, które mogą odpowiadać za wywoływanie trądziku. Okazuje się jednak, że ich obecność nie jest wcale czymś złym. Naukowcy przekonują, że to pożądani i pożyteczni „goście”.

Bakterie trądzikowe nie tak złe, jak się wydaje

Dermatolodzy pracujący w Gallo Lab na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego badają, w jaki sposób skóra chroni organizm przed infekcjami. Przedmiotem ich szczególnego zainteresowania są drobnoustroje bytujące na powierzchni skóry. Specjaliści odkryli, że bakterie trądzikowe pobudzają komórki do produkcji lipidów. Te zaś mają bardzo duże znaczenie dla utrzymania bariery ochronnej skóry. By sprawdzić słuszność postawionej tezy, naukowcy wystawili keratynocyty, komórki tworzące naskórek, na działanie różnych mikroorganizmów naturalnie występujących na skórze. Następnie przeanalizowali zmiany w składzie lipidów. Jakie uzyskali wyniki? Tylko C. Acnes wzmagał wytwarzanie tych związków. Odnotowano trzykrotny wzrost zawartości ceramidów, cholesterolu, wolnych kwasów tłuszczowych, a zwłaszcza trójglicerydów. Każdy z wymienionych „składników” tworzy barierę ochronną skóry.

Bakterie trądzikowe wzmagają produkcję lipidów poprzez wytwarzanie krótkołańcuchowego kwasu tłuszczowego zwanego kwasem propionowym, który ogranicza rozwój patogenów, a co za tym idzie, zmniejsza ryzyko infekcji skóry wywoływanych między innymi przez gronkowiec złocisty. Odpowiada też za utrzymywanie równowagi w składzie mikrobiomu bytującego na skórze. „Pilnuje”, by żaden z gatunków nie zdominował reszty. Badania przeprowadzone przez amerykańskich dermatologów mogą pomóc w opracowywaniu metod leczenia różnych chorób skóry.

Czym jest trądzik?

Trądzik to przewlekła choroba skóry, która objawia się zaburzeniami w pracy gruczołów włosowo-łojowych. W rezultacie dochodzi do nadmiernego wydzielania sebum. Zbyt duże ilości substancji obciążają skórę i zatykają pory, co prowadzi do namnażania się drobnoustrojów. Etiologia tego schorzenia nie została do końca poznana. Przyjmuje się, że za jego występowanie odpowiadają bakterie trądzikowe. Sprzyjają mu również czynniki genetyczne oraz zmiany hormonalne zachodzące w organizmie związane między innymi z okresem dojrzewania czy ciążą. Na trądzik bardzo często pracujemy też sami poprzez stosowanie źle zbilansowanej diety (spożywanie dużej ilości słodyczy i wysoce przetworzonych produktów) czy prowadzenie niehigienicznego trybu życia (palenie papierosów, niedostateczna ilość snu, stres etc.).

