Nakładasz krem z filtrem na twarz? Prosty błąd sprawi, że będzie nieskuteczny

Krem do twarzy

Ochrona przed słońcem i szkodliwym promieniowaniem to podstawa, nie tylko latem. To kwestia nie tylko urody, ale przede wszystkim zdrowia skóry i profilaktyki nowotworów skóry. Proste błędy mogą jednak sprawić, że krem z filtrem nie spełni swojej roli. Jeden z nich to... pora mycia zębów.