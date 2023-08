Dokuczają ci zlewne poty? To może być alarm, że z twoim sercem jest źle

Choroba niedokrwienna serca (znana również jako choroba wieńcowa) wbrew pozorom nie dotyczy jedynie osób starszych. Coraz częściej jest diagnozowana u młodych ludzi. W naszym kraju cierpi na nią 1,6 miliona osób. Jest ona jedną z głównych przyczyn zgonów nie tylko w Polsce. Polega na niewystarczającym dopływie tlenu i krwi do mięśnia sercowego, a w konsekwencji może powodować przewlekłe zespoły wieńcowe (dławica piersiowa stabilna), a także ostre zespoły wieńcowe (zawał serca) – w zależności od stopnia nasilenia. Choroba ta może pozostać bezobjawowa przez długi okres. Nie zawsze jednak tak jest. Jednym z sygnałów alarmowych świadczących o chorobie wieńcowej są zlewne poty.

Zlewne poty jako objaw choroby wieńcowej

Zlewne poty mogą być jednym z objawów choroby niedokrwiennej serca. Dotyczy to głównie pocenia się w okolicy czoła i klatki piersiowej. Symptom ten może jednak obejmować całe ciało, pojawiać się w nocy, czasami kilkukrotnie. Nadmierne pocenie się lub zimne poty mogą świadczyć właśnie o problemach z sercem. Występują one podczas spoczynku i towarzyszą temu wtedy również inne objawy, charakterystyczne dla choroby wieńcowej, jest to między innymi:



ból w klatce piersiowej,

problemy z oddychaniem,

omdlenia,

nierówne bicie serca,

zawroty głowy,

pojawienie się mroczków przed oczami.

Objawy na początku choroby nie pojawiają się zbyt często, nie są też szczególnie nasilone. Dolegliwości te mogą być także mylone z innymi schorzeniami lub odbierane jako konsekwencje na przykład przemęczenia lub stresu. Należy też pamiętać o tym, że choroba wieńcowa może mieć różny przebieg, a więc nie u każdego będzie objawiać się dokładnie tak samo.

Jakie są czynniki ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej?

Wraz z czynnikami ryzyka zwiększa się możliwość zachorowania na chorobę wieńcową. Należy do nich między innymi:



wiek (mężczyźni od 45. roku życia, kobiety od 55. roku życia),

predyspozycje genetyczne,

płeć (narażeni są bardziej mężczyźni w porównaniu do kobiet przed menopauzą),

mała aktywność fizyczna,

nieprawidłowe odżywianie,

nadwaga i otyłość,

nadciśnienie tętnicze,

cukrzyca,

palenie papierosów.

Zlewne poty – inne przyczyny

Intensywne pocenie się może wynikać z wielu powodów, na przykład dużego wysiłku, stresu czy reakcji na wysoką temperaturę otoczenia. Są również objawem menopauzy, ale nie tylko. Do innych przyczyn występowania zlewnych potów należą:



przyczyny endokrynologiczne (na przykład nadczynność tarczycy, moczówka prosta),

choroby zakaźne (na przykład gruźlica, malaria),

choroby nowotworowe,

napady paniki,

przyjmowanie niektórych leków,

stosowanie niektórych używek.

Kiedy należy udać się do lekarza?

Sytuacje, gdy poza zlewnymi potami, doświadczamy także innych niepokojących objawów, zawsze powinny być dla nas sygnałem alarmowym i skłonić do wizyty u lekarza. W zależności od kontekstu klinicznego i objawów pacjenta, lekarz kieruje na odpowiednie badania. Podczas wizyty należy jednak pamiętać, by poinformować specjalistę, jeśli przyjmujemy na stałe jakieś leki, ponieważ to właśnie one mogą być przyczyną nadmiernego pocenia się. Dotyczy to między innymi leków przeciwdepresyjnych i hormonalnych. Informacja o takim działaniu niepożądanym znajduje się w ulotce dołączanej do leku.

