Dodatek do telefonu może zastąpić tradycyjny ciśnieniomierz. Wystarczy przyłożyć palec

Z danych przedstawionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że aż 10 milionów Polaków ma nadciśnienie tętnicze. Jeżeli jest ono nieleczone – może prowadzić między innymi do choroby niedokrwiennej serca, udarów, niewydolności serca czy niewydolności nerek. Najwięcej chorych osób jest w wieku 55-74 lata. Przyczynami nadciśnienia tętniczego może być otyłość, duże spożycie soli, stres czy czynniki genetyczne. Regularne wykonywanie pomiaru ciśnienia tętniczego w domu jest bardzo ważnym elementem profilaktyki chorób układu krążenia. Naukowcy opracowali urządzenie, dzięki któremu może to być znacznie prostsze i szybsze w porównaniu z tradycyjną metodą.

Dodatek do telefonu pozwoli zmierzyć ciśnienie krwi

Dodatek do telefonu w postaci specjalnej nakładki został opracowany przez inżynierów z San Diego. Wystarczy przyłożyć do niej palec, a wtedy specjalna aplikacja zmierzy wartość siły nacisku i objętość przepływu krwi. Następnie urządzenie przekształci te informacje w odczyt skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi. Aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem produktu na rynek. Dużą zaletą urządzenia jest to, że nie wymaga kalibrowania, co jest konieczne w przypadku innych systemów do pomiaru ciśnienia dla smartfonów i smartwatchy (wcześniej trzeba kilka razy zmierzyć ciśnienie tradycyjną metodą). Ta specjalna nakłada na telefon składa się jedynie z mechanicznych części – nie posiada elektronicznego elementu, dzięki czemu koszt jej produkcji jest stosunkowo niski, a to w przyszłości może przekładać się na niewielką cenę. Twórcy projektu szacują, że przy produkcji na większą skalę może to być około 10 centów. Takie rozwiązanie byłoby więc dostępną opcją niemal dla każdego. Jest to też bardzo wygodna i szybka forma mierzenia ciśnienia krwi, co w konsekwencji przełożyłoby się na częstsze pomiary ciśnienia i większą troskę o swoje zdrowie.

Jak działa nakładka mierząca ciśnienie?

W jaki sposób specjalna nakładka mierzy ciśnienie krwi? Algorytm mierzy siłę nacisku i objętość krwi, która wpływa i wypływa z palca na każde uderzenie serca, a te dane przekłada na pomiar ciśnienia. „Klips jest połączony z aparatem smartfona, więc telefon »widzi« opuszek palca przez otwór w nakładce. Im mocniej naciskamy, tym bardziej otwór przybliża się do kamery, więc powiększa się na podglądzie aparatu. Możemy naciskać na nakładkę, ponieważ w jej środku jest sprężyna. Gdy użytkownik naciska klips, lampa błyskowa smartfona rozświetla opuszek palca, a część tego światła zostaje odbita na aparat. Na podglądzie aparatu jest więc widoczne czerwone koło. Im większa siła nacisku, tym staje się ono większe. Patrząc na wielkość powstałego koła, aplikacja może oszacować nacisk wywierany na opuszek palca” – wyjaśnił Yainan Xuan, doktorant z Wydziału Elektroniki i Inżynierii Komputerowej Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, współtwórca projektu. Aktualnie naukowcy pracują nad zwiększeniem dokładności pomiarów, dzięki czemu technologia ma być bardziej przyjazna dla użytkownika, a w konsekwencji – zwiększyć kompatybilność produktu z różnymi modelami telefonów.

Dlaczego regularne mierzenie ciśnienia jest tak ważne?

Nieleczone nadciśnienie tętnicze może prowadzić do chorób układu krążenia, a w konsekwencji udaru i zawału. Połowa chorych osób jest nieświadoma, że cierpi na zbyt wysokie ciśnienie krwi. Dlatego regularne mierzenie ciśnienia krwi jest tak ważne – pozwala ono wykryć nieprawidłowości i w odpowiednim czasie wdrożyć leczenie. Należy pamiętać o tym, że nadciśnienie tętnicze przez wiele lat może nie dawać objawów, a więc mierzenie ciśnienia jest najprostszą formą wykrycia ewentualnych nieprawidłowości. Koniecznie sprawdźcie, jakie są nowe normy ciśnienia tętniczego.

Czytaj też:

Wystarczy skan oka, by wykryć chorobę Parkinsona na kilka lat przed objawamiCzytaj też:

Ryzyko nadciśnienia zwiększa się po przebyciu COVID-19? Naukowcy już wiedzą