Wystarczy skan oka, by wykryć chorobę Parkinsona na kilka lat przed objawami

Szacuje się, że na chorobę Parkinsona cierpi około 4 milionów ludzi na całym świecie. Diagnoza schorzenia opiera się przede wszystkim na starannej analizie sytuacji zdrowotnej pacjenta i zgłaszanych przez niego symptomów. Niedługo może się to jednak zmienić. Brytyjscy specjaliści odkryli bowiem nową metodę, która pozwala na znacznie szybsze rozpoznawanie tego problemu zdrowotnego – na długo, zanim da o sobie znać w jakikolwiek sposób.

Chorobę Parkinsona wykryje badanie dna oka?

Eksperci zidentyfikowali markery choroby Parkinsona w skanach oczu. Wykorzystali do tego celu sztuczną inteligencję (AI) oraz optyczną koherentną tomografię dna oka (OCT). Badanie pozwala na uzyskanie dokładnego obrazu siatkówki i gałki ocznej. Jest nieinwazyjne i zajmuje niewiele czasu. Zazwyczaj trwa kilka minut i nie wywołuje żadnych dolegliwości bólowych u pacjenta. Odgrywa ważną rolę w diagnostyce zwyrodnień plamki żółtej czy jaskry. Naukowcy z Uniwersytetu Londyńskiego udowadniają, że jego zastosowanie nie musi ograniczać się wyłącznie do rozpoznawania schorzeń w obrębie narządu wzroku. Jak podkreśla Alistair Denniston, profesor na Uniwersytecie w Birmingham, te prace pokazują potencjał drzemiący w danych zgromadzonych dzięki analizie oczu. Teraz można wykryć bardzo wczesne objawy choroby Parkinsona, co otwiera przed pacjentami nowe możliwości leczenia. Wskaźnikiem rozwoju schorzenia jest między innymi zmniejszona grubość warstwy komórek zwojowych siatkówki.

W oczach widać nie tylko chorobę Parkinsona

Obrazy dna oka są bardzo przydatnym narzędziem nie tylko w przypadku diagnozowania choroby Parkinsona, ale również wielu innych schorzeń, na przykład stwardnienia rozsianego, schizofrenii czy choroby Alzheimera. Co więcej, dzięki nim można wykryć również zwiększone ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, a nawet udarów. Oczy stanowią więc swego rodzaju okno, przez które lekarze mogą zajrzeć w głąb ludzkiego organizmu i dostarczają specjalistom informacji na temat wielu aspektów codziennego funkcjonowania człowieka. Warto w tym miejscu wspomnieć, że OCT jest przeprowadzana w większości placówek okulistycznych w Polsce. Dr Siegfried Wagner, główny autor badania zauważa

Wykrycie oznak chorób, zanim pojawią się ich objawy, oznacza, że w przyszłości ludzie będą mieli czas na wprowadzenie zmian w stylu życia, aby zapobiec wystąpieniu niektórych schorzeń. Lekarze natomiast będą mogli opóźnić pojawienie się zaburzeń neurodegeneracyjnych zmieniających życie, a także zminimalizować ich negatywne konsekwencje.

Skutki choroby Parkinsona

Choroba Parkinsona upośledza funkcjonowanie człowieka na wielu różnych poziomach. W jej przebiegu dochodzi do sztywności mięśniowej, znacznego spowolnienia ruchowego oraz zaburzeń postawy. Pacjent nie jest w stanie wykonywać wielu codziennych czynności. Traci samodzielność i niezależność. Odkrycie brytyjskich naukowców daje kilku milionom osób nadzieję na podjęcie terapii, zanim schorzenie zdąży się rozwinąć. Potrzeba jednak dalszych badań, by zweryfikować opisane zależności

