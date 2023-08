Impulsywność dzieci i młodzieży można łatwo zmniejszyć. Zaskakujące wnioski badaczy

Naukowcy z Gruzji postanowili poszukać odpowiedzi na pytanie: co sprawia, że jedne dzieci są bardziej impulsywne od innych, choć wychowują się w takim samym środowisku. W tym celu przeanalizowali dane zgromadzone w badaniu Adolescent Brain and Cognitive Development (ABCD). Wzięło w nim udział ponad półtora tysiąca dziewcząt i chłopców między 9 a 10 rokiem życia. Głównym przedmiotem zainteresowania ekspertów były zależności występujące między długością snu a impulsywnymi zachowaniami młodych ludzi. Zobacz, co dokładnie udało im się ustalić.

Długość snu a zachowanie dzieci i nastolatków

Naukowcy udowodnili, że brak snu oraz długa latencja snu (czas liczony od położenia się do łóżka i zgaszenia światła do zaśnięcia) mają duży wpływ na późniejsze zachowania dzieci. Młodzi ludzie, którzy spali mniej niż dziewięć godzin lub zasypiali dłużej niż 30 minut, przejawiali później więcej impulsywnych reakcji niż ich rówieśnicy bez tego typu problemów. Dzieci te działały bez planu i szybko porzucały rozpoczęte działania. Szukały też wrażeń.

Co leży u podłoża przywołanych zależności? Zdaniem Linhao Zhang, głównego autora badania, ich przyczyną może być tak zwana hiperłączność neurologiczna, czyli za duża liczba połączeń nerwowych w sieci trybu domyślnego. Sieć tę budują grupy komórek nerwowych powiązane z zachowaniami ukierunkowanymi na cel. Ich nadaktywność (również wtedy, gdy mały człowiek nie był zaangażowany w realizowanie żadnych czynności) zwiększała siłę korelacji między stresującym środowiskiem, snem a zachowaniami impulsywnymi.

Odkrycia te – jak zaznacza Linhao Zhang – nie tylko podkreślają rolę snu w rozwoju poznawczym i behawioralnym dziecka, ale mogą również pomóc w opracowaniu niedrogich interwencji wspomagających rozwój psychiczny maluchów narażonych na stres w domu. Sen jest bowiem czynnikiem, który można łatwo modyfikować. Badacz stwierdził też, że zbyt krótki nocny odpoczynek może być problemem w każdym środowisku, nie tylko tam, gdzie mamy do czynienia z dużym napięciem. Wielu nastolatków zaburza swój rytm dobowy poprzez późne kładzenie się do łóżka i zasypianie. Taki tryb utrudnia im codzienne funkcjonowanie w szkole.

To badanie pokazuje, dlaczego ważne jest promowanie dłuższego snu poprzez opóźnienie rozpoczęcia zajęć szkolnych lub ustanowienie pewnej rutyny – tak, aby młodzież wiedziała: «OK, po tym wydarzeniu idę spać». Strategie ułatwiające zasypianie, mogą mieć pozytywny wpływ na osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, zwłaszcza na dzieci i nastolatków, którzy przechodzą przez krytyczny etap rozwoju mózgu – zauważa Zhang.

