Stabilna masa ciała przedłuża życie osób z tej grupy. Zaskakujące wyniki badań

Kobiety są bardziej narażone na wahania wagi w ciągu życia niż mężczyźni. Wpływ na ten stan rzeczy ma wiele rozmaitych czynników, między innymi zmiany hormonalne zachodzące w ustroju w związku z menopauzą. Za tycie lub chudnięcie nierzadko odpowiadają również problemy trawienne (na przykład częste zaparcia), a także kwestie dotyczące zatrzymywana wody w organizmie. Okazuje się, że kłopoty z utrzymaniem stabilnej masy ciała mogą znacząco wpływać na długość życia.

Wahania wagi a długość życia

Związek między przywołanymi zmiennymi zbadali naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Przeanalizowali dane medyczne pochodzące od ponad 54 tysięcy kobiet w wieku 60 lat. Masę ciała ochotniczek mierzono na początku eksperymentu, a także w trzecim i dziesiątym roku badania. Na potrzeby prowadzonych analiz za stabilność masy ciała uznawano różnicę nie większą i nie mniejszą niż 5% masy wyjściowej. Wszelkie odchylenia od przyjętych założeń określano mianem przyrostu lub utraty masy ciała w zależności od wskazań wagi. Dodatkowo kobiety biorące udział w badaniu proszono o ocenę, czy ewentualny spadek lub przyrost masy ciała był zamierzony.

Specjaliści doszli do wniosku, że stabilna masa ciała wiązała się z dłuższą żywotnością (90 lat lub więcej). Poza tym niezamierzona utrata masy ciała zmniejszała szanse kobiet na dłuższe życie. Przybieranie na wadze nie miało natomiast na nie żadnego wpływu.

Dlaczego wahania wagi wpływają na długość życia?

U podłoża zależności między wahaniami wagi a długością życia leży – zdaniem doktor Shary Cohen, dyrektorki Cancer Care Parcel – kilka czynników. Stabilna masa ciała może wskazywać na stosowanie dobrze zbilansowanej diety, bogatej w składniki odżywcze i witaminy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ten sposób odżywiania może natomiast zmniejszać ryzyko wystąpienia wielu chorób przewlekłych skracających życie. Mowa tu między innymi o cukrzycy, nadciśnieniu tętniczym oraz schorzeniach nowotworowych.

Utrzymywanie stabilnej masy ciała nierzadko świadczy również o prowadzeniu aktywnego trybu życia. „Regularne ćwiczenia nie tylko pomagają w kontrolowaniu masy ciała, ale także poprawiają zdrowie układu krążenia, wzmacniają masę mięśniową i wspierają ogólne funkcje organizmu” – wyjaśnia Cohen.

Co starsze kobiety mogą zrobić, by utrzymać stabilną masę ciała?

Mary Sabat, dyplomowana dietetyczka i trenerka radzi kobietom, by zrezygnowały ze spożywania wysoce przetworzonych produktów, a za to jadły więcej warzyw, owoców, chudego białka oraz roślin strączkowych i orzechów. Bardzo duże znaczenie ma również kontrolowanie wielkości porcji na talerzu. Lepiej jeść mniej a częściej. Należy przy tym zwracać uwagę na sygnały głodu i sytości wysyłane przez organizm. Trzeba też unikać stresu. Odczuwanie długotrwałego napięcia sprzyja przejadaniu się i występowaniu nierównowagi hormonalnej, która nierzadko prowadzi do wahań masy ciała.

Warto też zadbać o utrzymywanie odpowiedniego poziomu nawodnienia i regularną aktywność fizyczną. Nie wolno zapominać o badaniach kontrolnych. Dzięki nim można zidentyfikować problemy zdrowotne, które wpływają negatywnie na stabilność wagi, a także pogarszają samopoczucie i jakość codziennego funkcjonowania. Nie bez znaczenia jest również zapewnienie sobie odpowiedniej ilości snu. Jego brak przyczynia się do powstania zaburzeń hormonalnych i metabolicznych.

