Wykształcenie chroni przed chorobą Alzheimera, zwłaszcza jedną grupę osób

Specjaliści prognozują, że do 2050 roku liczba pacjentów z chorobą Alzheimera wzrośnie ponad trzykrotnie. Dlatego naukowcy nie ustają w wysiłkach, by lepiej zrozumieć to groźne schorzenie i się przed nim obronić.

Zespół ekspertów z Mass General Brigham wpadł na trop czynnika, który może odegrać niezwykle istotną rolę w ochronie przed rozwojem choroby. Badacze przeanalizowali dane medyczne pochodzące od 675 osób (370 kobiet oraz 305 mężczyzn powyżej 18 roku życia), u których wykryto mutacje sekwencji genowej PSEN1 predysponujące do wczesnego wystąpienia choroby Alzheimera. Głównym przedmiotem zainteresowania badaczy był wpływ genetyki oraz poziomu wykształcenia na pogorszenie funkcji poznawczych. Sprawdź, co dokładnie udało im się ustalić. Osiągnięcia edukacyjne a rozwój choroby Alzheimera u osób obciążonych genetycznie Wśród nosicieli mutacji genetycznych odpowiadających za rozwój rodzinnej choroby Alzheimera następuje przyspieszona utrata funkcji poznawczych. Jednocześnie naukowcy odkryli, że wyższy poziom wykształcenia (a co za tym idzie więcej lat nauki) wiązał się z zachowanymi zdolnościami poznawczymi, szczególnie w grupie osób, u których ryzyko wczesnej demencji było najwyższe. Jak zauważa doktor Yakeel Quiroz, neuropsycholog kliniczny i dyrektor Laboratorium Neuroobrazowania Otępienia Rodzinnego w Massachusetts General Hospital: Te badania pokazują, że wyższy poziom wykształcenia może być kluczowym mechanizmem rezerwy poznawczej w rodzinnej chorobie Alzheimera i chronić przed zaburzeniami funkcji poznawczych, nawet w przypadku występowania silnych genetycznych czynników ryzyka. Czynniki genetyczne w chorobie Alzheimera W chorobie Alzheimera dochodzi do odkładania się patologicznego białka w różnych obszarach mózgu, co prowadzi do stanu zapalnego i uszkodzenia komórek nerwowych. Na występowanie schorzenia wpływa wiele różnych czynników, w tym między innymi kwestie związane z dziedziczeniem. Ryzyko zachorowania zwiększa obecność tego problemu zdrowotnego w najbliższej rodzinie. Wystarczy, że jeden z rodziców jest nosicielem genów wywołujących chorobę – PSEN 1, PSEN 2 i APP, choć częściej dziedziczy się je po matce niż po ojcu. Odziedziczenie mutacji genetycznych powoduje, że choroba rozwija się szybciej, a pierwsze objawy zaburzeń poznawczych można zaobserwować już nawet po 40. roku życia. Czytaj też:

