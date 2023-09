Zapalenie przyzębia zwiększa ryzyko choroby Alzheimera. Znaczenie ma liczba chorych zębów

Zapalenie przyzębia to choroba, podczas której dochodzi do destrukcji tkanek otaczających ząb, czyli ozębnej, kości oraz dziąsła. Jak podaje WHO – na całym świecie utrata zębów oraz właśnie choroby przyzębia dotyczą aż 3,5 miliarda ludzi. Około miliarda osób dorosłych, czyli 19 procent, boryka się z ciężkimi chorobami przyzębia. Przyczynia się do tego między innymi niewłaściwa higiena jamy ustnej oraz palenie tytoniu. Zapalenie przyzębia wiąże się z postępującym niszczeniem kości zębodołów. Jeżeli taki stan jest nieleczony – może prowadzić najpierw do obluzowania, a następnie utraty zębów. Naukowcy alarmują jednak, że to nie jedyne negatywne konsekwencje, ponieważ może to również zwiększać ryzyko choroby Alzheimera.

Badania nad zapaleniem przyzębia a zdrowiem mózgu

W Japonii zostały przeprowadzone badania, z których wynika, że choroby zębów mają związek ze zdrowiem mózgu. Wpływ ma także ilość zębów dotkniętych chorobą przyzębia – im jest ich więcej, tym postęp atrofii hipokampa jest szybszy. To z kolei jest związane z ryzykiem zachorowania na chorobę Alzheimera. Naukowcy na razie nie wiedzą jeszcze, jakie są przyczyny takiej korelacji, jednak najnowsze badanie może przyczynić się do opracowania nowych metod zapobiegania demencji.

Dotychczasowe badania wykazały korelację między utratą zębów i zapaleniem przyzębia a ryzykiem zachorowania na chorobę Alzheimera. Nie potwierdziły one jednak związku między stanem uzębienia a strukturą mózgu, która odpowiadałaby za funkcje pamięci. Teraz przeanalizował to zespół badaczy z Japonii, dochodząc do nowych wniosków. „Stwierdziliśmy, że w przypadku występowania chorób przyzębia znaczenie ma liczba zębów” – wyjaśnił w komentarzu przesłanym do agencji Newseria Innowacje Satoshi Yamaguchi z Zakładu Stomatologii Geriatrycznej na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Tohoku. Dodał również, że było to impulsem do zastanowienia się, czy istnieje zależność między liczbą zębów a postępem atrofii hipokampa zależnie od zaawansowania chorób przyzębia.

W jaki sposób zostało przeprowadzone badanie?

Naukowcy przeanalizowali dane medyczne pochodzące od ponad 170 osób powyżej 55. roku życia. Na początku osoby te przeszły dokładne badania stomatologiczne i periodontologiczne oraz testy pamięci, w których nie wykazywały żadnych objawów spadku funkcji poznawczych. Dwa razy, w odstępie czterech lat, u każdego uczestnika oceniano objętość mózgu za pomocą rezonansu magnetycznego, a także przeprowadzono dodatkowe badania jamy ustnej, które oceniały obecność choroby dziąseł oraz utratę zębów. Wyniki badania pokazały, że u pacjentów, którzy mieli łagodne zapalenie przyzębia – mniejsza liczba chorych zębów wiązała się z szybszym zanikiem lewego hipokampa. U tych, którzy mieli ciężkie zapalenie przyzębia – większa ilość chorych zębów była z kolei związana z szybszym tempem zaniku hipokampa.

„Wcześniejsze badania wskazują, że przewlekły obwodowy stan zapalny może zwiększać ryzyko demencji i postęp atrofii hipokampa. Choroby przyzębia to przewlekły stan zapalny w jamie ustnej, który może wpływać negatywnie na hipokamp. Sformułowano również hipotezę, że patogeny chorób przyzębia mogą same w sobie atakować mózg i uszkadzać tkankę nerwową. Uważamy, że im większa liczba zębów dotkniętych chorobą przyzębia, tym bardziej niekorzystny wpływ wywierają one na hipokamp” – zauważył Satoshi Yamaguchi.

Lepiej usuwać chore zęby?

„Posiadanie licznego uzębienia i zachowanie funkcji żucia jest ważne dla właściwego odżywiania i zdrowia. Jeżeli jednak występuje zaawansowana choroba przyzębia i przewlekły stan zapalny tkanki wokół zębów, posiadanie licznych zębów może negatywnie wpływać na zdrowie mózgu. Choroby przyzębia często mają postać utajoną i mogą osiągnąć postać zaawansowaną bez powodowania dolegliwości bólowych. Jeżeli priorytetem jest zachowanie jak największej liczby zębów, nawet zęby dotknięte poważną chorobą przyzębia mogą zostać zachowane, jeśli nie powodują one dolegliwości bólowych. Wyniki naszego badania wskazują jednak, że zachowanie licznych zębów dotkniętych poważną chorobą przyzębia może mieć negatywny wpływ na zdrowie mózgu” – zauważa badacz.

Naukowiec wskazał również, że wnioski z przeprowadzonego badania mogą przyczynić się do stworzenia nowych metod zapobiegania demencji: „Jeżeli związek pomiędzy postępem atrofii hipokampa, liczbą zębów i chorobami przyzębia, analizowany w naszym badaniu jest związkiem przyczynowym, badanie może się przyczynić do opracowania nowych strategii zapobiegania demencji”.

