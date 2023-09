Choroba Parkinsona może objawiać się nietypowo. Na liście m.in. zaparcia

Choroba Parkinsona to schorzenie neurologiczne. W jego przebiegu dochodzi do powstania zmian zwyrodnieniowych w układzie nerwowym, które prowadzą do obumierania neuronów. Schorzenie może rozwijać się przez lata, nie dając żadnych oznak. Często symptomy, które się pojawiają są bagatelizowane lub składane na karb zupełnie innych przyczyn. Tak dzieje się między innymi w przypadku objawów zaobserwowanych niedawno przez amerykańsko-belgijski zespół ekspertów.

Dolegliwości gastryczne jako objaw choroby Parkinsona

Naukowcy przeanalizowali dokumentację medyczną ponad 24 tysiące osób, u których zdiagnozowano chorobę Parkinsona. Porównali zgromadzone informacje z danymi zdrowotnymi pacjentów cierpiących na alzheimera i chorobę naczyń mózgowych. Punktem odniesienia była dla nich również grupa kontrolna, czyli osoby bez żadnego z wymienionych schorzeń. Specjaliści dokonali analizy, by sprawdzić, jak często występowanie problemów jelitowo-żołądkowych w latach poprzedzających diagnozę.

Specjaliści są zdania, że jako pierwsi dostarczyli „istotnych dowodów obserwacyjnych”, które pozwalają przewidzieć rozwój choroby Parkinsona na podstawie problemów trawiennych. Określili cztery dolegliwości gastryczne związane z tym schorzeniem neurologicznym. Są to:

zaparcia,

dysfagia (trudności w połykaniu),

gastropareza (opóźnione opróżnianie żołądka),

zespół jelita drażliwego (IBS) bez biegunki.

Trzy pierwsze z wymienionych przypadłości wiązały się z ponad dwukrotnie większym ryzykiem rozwoju choroby Parkinsona. Natomiast w przypadku ostatniej dolegliwości wynosiło 17%. Odkrycie nie zaskoczyło zbytnio ekspertów. Zdziwiło ich natomiast siła związku między problemami w funkcjonowaniu układu pokarmowego a występowaniem schorzeń neurologicznych.

Jak długo można żyć z chorobą Parkinsona?

Do tej pory nie wynaleziono żadnego leku, który mógłby cofnąć chorobę Parkinsona. Schorzenie ma charakter postępujący i w miarę upływu czasu coraz bardziej odbiera pacjentowi sprawność. Średnia długość życia chorych wynosi około 20 lat. Duże znaczenie ma w tym przypadku również wczesne podjęcie odpowiedniego leczenia. Przyjmowanie leków oraz rehabilitacja mogą spowolnić rozwój choroby.

