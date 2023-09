Z łóżka szpitalnego na plażę lub do lasu? Naukowiec z Polski nagrodzony

Dr Sebastian Rutkowski z Politechniki Opolskiej został doceniony i nagrodzony przez Międzynarodowe Towarzystwo Wirtualnej Rehabilitacji z siedzibą w Kanadzie. Naukowiec z Polski został zauważony dzięki projektowi dotyczącego wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w rehabilitacji pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i pacjentów, którzy przechorowali COVID-19.

Wirtualna rzeczywistość w rehabilitacji. Pandemia zmieniła wszystko

Sebastian Rutkowski z Katedry Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycznego Politechniki Opolskiej zajmuje się wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości z rehabilitacji pacjentów już od siedmiu lat. Początkowo byli to pacjenci z POChP, potem okazało się, że metoda doskonale sprawdziła się także w czasie pandemii i chorych, którzy przeszli COVID-19.

Jak przyznaje naukowiec, kiedy zaczynał pracę nad projektem, świat naukowy nie traktował tego do końca poważnie. Wirtualna rzeczywistość bowiem była postrzegana bardziej jako gra i zabawa, a nie nauka. – W dobie pandemii okazało się jednak, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, mój pomysł zyskał uznanie. Moje działania skupiają się na wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości w zakresie chorób wewnętrznych, gdzie przewlekły proces chorobowy powoduje zaburzenia ogólnoukładowe, ale również w obrębie psychiki, jak zaburzenia lękowe czy symptomy depresji. Wykorzystanie środowiska wirtualnego, przeniesienie pacjenta z łóżka szpitalnego w nowe otoczenie np. do lasu czy na plażę, powoduje jego zmotywowanie do procesu rehabilitacji, co już zostało potwierdzone w moich badaniach – mówi cytowany na stronach uczelni dr Rutkowski.

Korzyści z wirtualnej rehabilitacji

Naukowiec podkreślał rozpoczynając projekt związany z rehabilitacja pacjentów po COVID-19, że jego realizacja będzie miała znaczenie nie tylko dla zdrowia samych pacjentów, ale też przełoży się na korzyści społeczne i ekonomiczne, dzięki temu, że pacjenci szybciej wrócą do społeczeństwa i pracy zawodowej. Ponadto należy zauważyć, że dla pacjentów prezentujących tzw. syndrom post-COVID-19 rehabilitacja poprawiająca sprawność fizyczną, tolerancję wysiłku, uwzględniająca elementy psychoterapii symptomów lęku i depresji wydaje się być najefektywniejszą metodą leczenia – podkreślił dr Rutkowski.

Nagroda Międzynarodowego Towarzystwa Wirtualnej Rehabilitacji to kolejne już wyróżnienie naukowca z opolskiej politechniki. Wcześniej marszałek województwa opolskiego wyróżnił go tytułem Professor Opoliensis za działania na rzecz rozwoju potencjału naukowo-badawczego regionu. Dr Rutkowski został także laureatem prestiżowego stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla młodych naukowców. Jest również w gronie dziesięciu najczęściej cytowanych naukowców opolskiej uczelni w 2022 roku na całym świecie.

