Czy to już depresja? Pierwsze objawy choroby mają różne nasilenie

Depresja może mieć różne oblicza – niektórzy chorzy nadal funkcjonują w społeczeństwie, a inni nie potrafią całymi tygodniami wyjść nawet z łóżka. Nic więc dziwnego, że czasami nie wiemy, czego wymaga od nas osoba chora i jak mamy się zachować w jej otoczeniu. Warto uzupełnić sobie przynajmniej podstawową wiedzę na ten temat, bo chorych może być z roku na rok coraz więcej – a nikt z nas nie jest też w stanie przewidzieć, czy sam nie zachoruje. Z tego trzeba zdać sobie sprawę na samym początku – nas też w każdej chwili może dopaść depresja.

Pierwsze objawy depresji

Może się tak zdarzyć, że przez długi czas nawet nie przyjdzie nam do głowy, że mamy taki problem. Dlaczego? Dlatego, że objawy bywają niezbyt konkretne. Jesteśmy częściej zmęczeni, nie mamy na nic ochoty i najchętniej byśmy tylko spali. Coś takiego można „zrzucić” na zmiany w pogodzie lub stresujący czas w pracy. Niekoniecznie od razu przychodzi nam do głowy, że to depresja.

Nad konsultacją ze specjalistą powinniśmy zacząć zastanawiać się wtedy, gdy tracimy zainteresowanie tym, co do tej pory było dla nas ważne. Może to być nasz związek, hobby, praca – cokolwiek. Jeśli nie widzimy w tym już sensu i zaczynamy zaniedbywać każdą sferę swojego życia – nadszedł czas na to, aby poprosić o pomoc.

Depresja może zaatakować nagle

Zdarza się też tak, że depresja atakuje nagle – ale z pełną mocą. Tutaj łatwiej można rozpoznać objawy, bo chory całkowicie rezygnuje ze swojego życia. Przestaje wychodzić z mieszkania, nie interesuje się niczym, traci apetyt i nie ma nawet siły zatroszczyć się o higienę. W takich momentach bardzo ważne jest to, aby bliska osoba pomogła umówić się na wizytę do psychiatry, który być może zaleci leczenie farmakologiczne. Może też zdiagnozować dodatkowe zaburzenia psychiczne.

Chociaż chcemy zwykle wiedzieć, co konkretnie jest przyczyną naszego problemu – przy depresji nie zawsze jest to możliwe. Czasami winna jest genetyka, traumatyczne wydarzenie, dużo stresu – albo nie ma żadnej przyczyny i to też trzeba zaakceptować.

Pierwszych objawów depresji nie wolno jednak ignorować – i skonsultować swój stan ze specjalistą.

