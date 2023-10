Naukowcy badają mieszkańców Białegostoku. Cząstkowe wyniki nie są optymistyczne

Badanie Białystok Plus od kilku lat prowadzą prof. Karol Kamiński i dr Paweł Sowa z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Docelowo ma być przebadane ok. 4 tysięcy osób – mieszkańców stolicy województwa podlaskiego. W tej chwili naukowcy są w połowie i mówią o pierwszych wnioskach. A te optymistyczne nie są.

Epidemia otyłości brzusznej w Białymstoku

Prowadzący badanie podkreślają, że wyniki będą miały większą moc po przebadaniu całej populacji, ale już są po analizie częściowych wyników. – Niestety, mamy epidemię otyłości. I to takiej otyłości, o której nie każdy myśli – przekazał w rozmowie z Kurierem Porannym prof. Karol Kamiński. I jak dodał, chodzi o otyłość brzuszną. – To nie znaczy, że ktoś ma wysokie BMI. To znaczy, że dochodzi do gromadzenia się tkanki tłuszczowej w okolicy jamy brzusznej, wokół narządów. I ta tkanka tłuszczowa działa najbardziej negatywnie metabolicznie. Do tej pory wydawało się, że otyłość brzuszna to męski profil otyłości. Okazuje się, że już niekoniecznie. W społeczeństwie nie ma jednak takiej świadomości. Nie ma też świadomości o wielu chorobach. Przypomnijmy, że zaledwie połowa chorych osób wie, że ma cukrzycę. Druga połowa dowiaduje się o tym u nas, podczas badania hemoglobiny glikowanej oraz badania krzywej cukrowej– podkreślił.

Dodał także, że kolejne wyniki, które są jeszcze nieopublikowane, mówią, że jednymi z najbardziej istotnych parametrów, które są w stanie przewidzieć nieuświadomioną cukrzycę, jest stosunek masy tłuszczowej do masy mięśniowej.

Czym są badania Białystok Plus?

Jak tłumaczą autorzy projektu, Białystok Plus opiera się o populację wylosowaną. – Populację ogólną osób teoretycznie zdrowych, czyli takich, u których nie predefiniujemy jakiejś jednostki chorobowej jako kryterium włączenia do badań. Uczestników badań losujemy z populacji miejskiej, czyli z Białegostoku. To osoby w wieku od 20 do 80 lat. Nasze badanie jest zaprojektowane w ten sposób, żeby badanych oceniać z wielu różnych perspektyw – powiedział Kurierowi Porannemu dr Paweł Sowa. Naukowcy zamierzają prowadzić projekt jeszcze przez półtora roku.

