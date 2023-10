To ostatni dzwonek, aby zapobiec otępieniom i chorobie Alzheimera. Jaki wiek jest graniczny?

Kiedy należy zacząć myśleć poważnie o tym, żeby zapobiegać rozwojowi otępień? Prof. dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski, neurolog z Uniwersytetu Szczecińskiego, nie kryje, że „najlepiej od zaraz”, ale jednocześnie wskazuje konkretny przedział wiekowy: przed czterdziestką. Jak tłumaczył podczas wykładu („Jak zapobiegać rozwojowi otępień w tym choroby Alzheimera”) wygłoszonego w Szczecinie, promowanie zmian w stylu życia na etapach przedobjawowych i przed otępieniem może opóźnić wystąpienie aż jednej trzeciej przypadków demencji na świecie. Jako graniczny wiek wskazał 55 lat, choć jednocześnie zaznaczył, że na zmianę trybu życia i zdrowe nawyki nigdy nie jest za późno.

Otępienia – zmiany patologiczne lata przed objawami

– Każdy powinien z myślą o prewencji choroby Alzheimera prowadzić aktywne na wielu płaszczyznach życie. O prewencji myślmy już od wczesnej dojrzałości. Rozwojowi otępienia można zapobiegać, tylko trzeba chcieć – podkreślił prof. Potemkowski. Jak dodał, w chorobie Alzheimera zmiany patologiczne mogą pojawić się nawet 20 lat przed wystąpieniem objawów, a czas poprzedzający daje wyjątkową szansę na profilaktykę wtórną – czyli przeciwdziałanie konsekwencjom zdrowotnym choroby poprzez bardzo wczesne jej rozpoznanie (podczas konferencji w Szczecinie wielokrotnie też podkreślano, aby nie lekceważyć żadnych symptomów otępień, w tym m.in. zaburzeń pamięci).

Jak zapobiegać otępieniom?

Prof. Andrzej Potemkowski zwrócił uwagę na czynniki, które mają wpływ na rozwój otępień. To wiek, płeć, lata nauki, ciśnienie, wskaźnik masy ciała BMI, poziom cholesterolu i aktywność fizyczna. – Na wiek, płeć czy lata nauki wpływu nie mamy. Ale na pozostałe czynniki już tak – powiedział. Zwracał też uwagę na inne czynniki ryzyka, takie jak palenie, depresja, cukrzyca czy zanieczyszczenie powietrza (to czynniki ryzyka – wśród nich jest także brak aktywności fizycznej – które mają szczególne znaczenie na późnym etapie życia, dlatego w miarę możliwości należy dążyć do ich wyeliminowania). Specjalista wielokrotnie mówił o nieocenionym znaczeniu aktywności fizycznej i zachęcał wprost: – Ruszajmy się!

Neurolog podkreślał także wagę diety w profilaktyce otępień. Wskazał m.in. na badanie, które wykazało, że spożywanie 1-3 porcji dziennie zielonych warzyw liściastych wiązało się mniejszym spadkiem funkcji poznawczych. – Dorosłym powinna być rekomendowana zdrowa, zbilansowana dieta oparta na rekomendacjach WHO dotyczących zdrowej diety. Tak zwana dieta śródziemnomorska może być rekomendowana u dorosłych bez i z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, aby zmniejszyć ryzyko pogorszenia procesów poznawczych i otępienia – powiedział prof. Potemkowski.

