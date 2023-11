Fatalne skutki pandemii COVID-19 dla tej grupy osób. Chodzi o sprawność mózgu

W marcu 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła światową pandemię wywołaną koronawirusem. Jej późniejsze skutki odczuwalne były w różnych dziedzinach naszego życia. Dotyczą one między innymi sfery ekonomicznej, jednak najbardziej ucierpiało nasze zdrowie. Najnowsze badania pokazują, że podczas pandemii spadła wydolność umysłowa wśród osób po 50. roku życia.

Obniżona wydolność umysłowa po pandemii – badanie

Naukowcy z Wielkiej Brytanii podczas pandemii COVID-19 przebadali ponad 3 tysiące osób (byli to ochotnicy) w wieku 50-90 lat. Badanie zostało przeprowadzone przez Uniwersytet w Exeter i Instytut Psychiatrii, Psychologii i Neurologii na King's College London, a jego wyniki opublikowane w czasopiśmie „Lancet Healthy Longevity”.

Od rozpoczęcia lockdownu uczestnicy badania regularnie wypełniali specjalne kwestionariusze. Byli także poddawani testom umysłowym (przeprowadzanym w sposób online). Podczas badania testowana była pamięć krótkotrwała uczestników oraz ich zdolność do wykonywania złożonych zadań. Badanie analizowało wszystkie zebrane dane z okresu od marca 2019 do lutego 2020 roku i porównywało je z wynikami z pierwszego roku pandemii (marzec 2020 – luty 2021) oraz drugiego roku (marzec 2021 – luty 2022).

Jak pandemia wpłynęła na mózg osób po 50. roku życia?

Okazuje się, że pandemia COVID-19 odcisnęła trwałe piętno na mózgu osób po 50. roku życia i starszych. Przeprowadzone badanie wykazało, że funkcje poznawcze i pamięć operacyjna u tych osób uległy pogorszeniu, nawet jeżeli nie zostali oni zarażeni wirusem. Było ono większe u osób, które już przed pandemią wykazywały spadek w tym aspekcie. Największe obniżenie wydajności umysłowej nastąpiło w pierwszym roku pandemii, po tym jak został wprowadzony lockdown. Naukowcy obserwowali je jednak u uczestników również w drugim roku pandemii.

Specjaliści zauważają, że osoby zaniepokojone stanem swojej pamięci powinny zgłosić się do lekarza. Dodatkowo wskazują, że wyniki najnowszych badań są istotne w kontekście polityki zdrowotnej i społecznej w przyszłości.

Co miało wpływ na pogorszenie funkcji poznawczych?

Badacze są zdania, że przyspieszenie spadku funkcji poznawczych zostało nasilone przez szereg czynników od momentu rozpoczęcia się pandemii COVID-19. Przyczyną była między innymi samotność, spadek aktywności fizycznej oraz zwiększone spożycie alkoholu. Wprowadzone obostrzenia zmusiły również ludzi do odejścia od swoich dotychczasowych przyzwyczajeń, a część osób źle znosiło izolację. Niebagatelną rolę odegrał też niepokój, lęk i niepewność w związku z zaistniałą sytuacją.

„Nasze badanie wykazało, że lockdown oraz inne obostrzenia, jakich doświadczyliśmy podczas pandemii, miały realny i znaczny wpływ na sprawność mózgu ludzi po pięćdziesiątce – i to nawet wtedy, gdy lockdown został już zniesiony” – przekonuje główna autorka badania profesor Anne Corbett z University of Exeter, zajmująca się badaniami nad demencją „Nasze wyniki również podkreślają potrzebę, aby decydenci uwzględniali szersze skutki zdrowotne ograniczeń, takich jak blokady, podczas planowania reakcji na przyszłą pandemię” – dodała. Z kolei dr Dorina Cadar w rozmowie BBC News stwierdziła, że jest coraz więcej dowodów na szkodliwość izolacji społecznej w odniesieniu do funkcjonowania naszego mózgu.

