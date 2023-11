Nowy lek zwalczający wirusa SARS-CoV-2. Testowany na chomikach, potem na ludziach

Temat koronawirusa wraca ze zdwojoną siłą, odkąd na całym świecie odnotowuje się kolejne zachorowania. W Polsce również jest ich sporo. Wczorajszy raport dobowy mówił o prawie 900 przypadkach zakażeń koronawirusem.

Co wiadomo o nowym leku na COVID-19?

Pandemia wymusiła potrzebę stworzenia przez naukowców nie tylko skutecznej szczepionki, ale i leku przeciwwirusowego, łagodzącego objawy COVID-19. Nad takim lekiem pracowali m.in. Japończycy. W listopadzie 2022 roku japońskie ministerstwo zdrowia wydało zgodę na stosowanie go w sytuacjach wyjątkowych. Chodzi o preparat opracowany przez firmę farmaceutyczną Shionogi, we współpracy z Uniwersytetem Hokkaido. Bazuje on na ensitrelvirze – niepeptydowym inhibitorze proteazy SARS-CoV-2.

Dr n. med. Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Zagrożeń Epidemicznych, w swoim programie na YouTube poinformował, że zakończyła się trzecia faza badań nad tym lekiem. Przyjmuje się go doustnie, może być podawany osobom powyżej 12 roku życia. Działa przez blokowanie enzymu wykorzystywanego przez wirus SARS-CoV-2 do klonowania się w organizmie człowieka, czyli uniemożliwia replikację wirusa w komórkach.

„ Obecnie testowany w badaniach klinicznych, ma imponującą skuteczność przeciwwirusową oraz w zwalczaniu SARS-CoV-2 i może być skuteczną opcją leczenia COVID-19 ” – mówi lekarz.

Jaka jest skuteczność leku zwalczającego SARS-CoV-2?

Pierwsze badania nad lekiem przeprowadzono na chomikach. Wykazały, że preparat zmniejsza obciążenie wirusem i pomaga złagodzić nasilenie zakażenia SARS-CoV-2. Potwierdziło to badanie przeprowadzone na 428 pacjentach z łagodnymi i umiarkowanymi objawami COVID-19. Wykazało ono, że w szóstym dniu po podawaniu leku koronawirus zniknął u 100 procent osób. Zdaniem ekspertów, po jego stosowaniu maleje ryzyko long covidu. Lek ma nie tylko hamować rozwój wirusa, ale też przyspieszać powrót do zdrowia po ostrej infekcji. Ma być skuteczny m.in. w walce z wariantem Omicron.

Wskazaniem do jego przyjmowania jest dodatni wynik testu na COVID-19. W tej chwili japońska firma aplikuje o rejestrację leku w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem dr Grzesiowskiego, im więcej leków przeciwcovidowych na rynku, tym większa szansa, że urealnią się ich ceny i będą przystępne.

