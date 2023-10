Ponad tysiąc nowych przypadków COVID-19 w ciągu doby. Dr Grzesiowski: Mamy kolejną falę

Wczorajszy raport Ministerstwa Zdrowia mówił o 43 przypadkach COVID-19 i 445 wykonanych testach oraz zerowej liczbie zgonów. Z najnowszego raportu wynika, że w Polsce odnotowano 1104 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, co oznacza wzrost o ponad tysiąc! U 328 osób doszło do reinfekcji. Jedna osoba zmarła z powodu chorób wspóistniejących z COVID-19. Wykonano też więcej testów, bo aż 2803, z czego prawie połowę zleciły POZ-y.

Jak dziś objawia się COVID-19?

Dr Grzesiowski o sytuacji epidemicznej w Polsce regularnie mówi w swoim programie na YouTubie. Już kilka tygodni temu apelował, aby nie lekceważyć infekcji górnych dróg oddechowych. Podkreślał wtedy, że COVID-19 się nie skończył, a jesień może upłynąć pod znakiem koronawirusa.

„Mamy kolejną falę COVID-19, liczba zachorowań pnie się w górę. Coraz więcej przypadków przebiega burzliwie” – mówił dr Grzesiowski, podkreślając, że COVID-19 może objawiać się wysoką gorączką, dreszczami i bólami mięśni. Inne objawy to katar i kaszel, zatkany nos, duszności, utrata węchu czy zaburzenia smaku. W związku z tym nie można lekceważyć nawet łagodnych infekcji dróg oddechowych, przeziębień czy objawów łagodnej grypy, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy nie mamy do czynienia z zakażeniem koronawirusem.

Nowe warianty koronawirusa w Polsce?

Nie wiadomo jeszcze, który wariant koronawirusa odpowiada za nową falę zakażeń w Polsce. Idąc tropem amerykańskim, być może jest to nowy wariant HV.1, będący kontynuacją wariantu Omicron. Cały czas aktywny jest też dotąd jeden z najbardziej zakaźnych wariantów koronawirusa – XBB.

– Spodziewamy się kolejnych wzrostów liczby zachorowań, szczególnie, że zmienia się pogoda, a to będzie ułatwiało krążenie wirusa w zamkniętych pomieszczeniach – mówił na YouTube.

Coraz więcej lekarzy apeluje, aby Polacy zaczęli korzystać z maseczek (dotyczy to zwłaszcza osób przeziębionych i pracowników służby zdrowia). W Stanach Zjednoczonych obowiązek zasłaniania ust i nosa powrócił do niektórych placówek medycznych, a także do siedzib wielu firm i uczelni.

