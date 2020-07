Dziwne sny w pandemii. Co o nich mówią naukowcy? Będziecie tym zaskoczeni

Podczas gdy poznawczo ludzie rozumieją i akceptują zalecenia dotyczące COVID-19, umysł nie lubi zajmować się rzeczami, których nie może kontrolować ani przewidywać, takimi jak pandemia. Wszystkie emocje wyzwalane przez te stresujące wydarzenia przeżuwają podczas snu.

„Biorąc pod uwagę, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy wydarzyło się wiele, nie jest zaskakujące, że wiele osób ma dziwne sny. Częścią tego jest brak kontroli. Większość ludzi nie ma prawie żadnej kontroli nad tym, jak pandemia rozprzestrzeniła się i wpłynęła na ich życie” – powiedział Healthline dr Pavan Madan, psychiatra z Community Psychiatry.

Sen przetwarza nasze emocje

„Sny to jeden ze sposobów, w jaki nasz umysł przetwarza emocje, szczególnie intensywne, więc koszmary, które są w stresie, są naturalne. Dla większości ludzi te sny kończą się, gdy stres odchodzi” – powiedziała Healthline dr Jennifer Martin, członek zarządu Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu (AASM). AASM donosi, że włączenie snów ma miejsce, gdy bodziec napotkany w prawdziwym życiu przenosi się do snów. Co więcej, kiedy zmieniają się wzorce snu i ludzie mają bardziej podzielony lub zakłócony sen, mogą pamiętać więcej ze swoich snów.

Ponieważ sny są często odbiciem podświadomości, niepokój odgrywa dużą rolę. „Nawet jeśli nie myślimy o tym świadomie, wielu ludzi boi się kolejnego dziwacznego kryzysu, na który nie ma wpływu. Możliwe, że nasze umysły snują teraz możliwe absurdalne scenariusze, które mogą się odegrać, w celu przygotowania nas na wypadek kolejnego kryzysu” – dodała dr Madan.

Jak radzić sobie ze stresem?

Zamiast odkładać na bok swoje zmartwienia, rozważ rozmowę o nich z ukochaną osobą lub terapeutą. Im bardziej świadomie przetwarzamy te myśli, tym mniej mogą nam przeszkadzać w nocy. Porozmawiaj ze swoim terapeutą o technikach poznawczych i behawioralnych, które pomogą ci zredukować niespokojne myśli w nocy. Jeśli żyjesz z zaburzeniem lękowym, które może powodować uwalnianie hormonów stresu, a także bezsenność, szczególnie ważne jest, aby porozmawiać z terapeutą o najlepszej terapii i sposobach leczenia problemów ze snem. „Uważaj z przyjmowaniem leków nasennych, ponieważ mogą one mieć niepożądane skutki uboczne, w tym potencjał uzależniający” – powiedziała dr Madan.