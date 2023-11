Długotrwałe przyjmowanie tych leków może zwiększać ryzyko nadciśnienia tętniczego. Nowe wyniki badań

Eksperci z Karolinska Institutet w Sztokholmie postanowili sprawdzić związek między przyjmowaniem leków na ADHD a ryzykiem wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. W tym celu przeprowadzili badania na grupie pacjentów z ADHD w różnym wieku. Wzięło w nich udział ponad 300 tysięcy osób. Analizie poddano najczęściej wykorzystywane leki, które mają w swoim składzie związki, takie jak metylofenidat, amfetamina, deksamfetamina, lisdeksamfetamina, a także atomoksetyna i guanfacyna.

Przyjmowanie leków na ADHD a choroby sercowo-naczyniowe

Naukowcy odkryli, że przyjmowanie leków na ADHD wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Im dłużej pacjenci stosowali farmaceutyki, tym większe było ryzyko pojawienia się problemów zdrowotnych. W grupie osób leczonych przez ponad pięć lat ryzyko wzrosło o 23 procent Wyjątkiem są pacjenci przyjmujący leki z atomoksetyną. W ich przypadku prawdopodobieństwo zachorowania było największe w pierwszym roku farmakoterapii.

Przyjmowanie leków na ADHD wiązało się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nadciśnienia tętniczego i chorobach tętnic. Nie stwierdzono istnienia istotnego związku między przyjmowaniem leków na ADHD a ryzykiem wystąpienia arytmii, niewydolności serca, choroby niedokrwiennej serca czy choroby zakrzepowo-zatorowej. „Odkrycia te podkreślają znaczenie dokładnego rozważenia potencjalnych korzyści i ryzyka przy podejmowaniu decyzji dotyczących długotrwałego stosowania leków na ADHD. Klinicyści powinni zachować czujność podczas monitorowania pacjentów, szczególnie tych otrzymujących większe dawki leków, i zwracać uwagę na ewentualne objawy świadczące o rozwoju chorób układu krążenia przez cały okres leczenia” – zauważają autorzy badania.

Czym jest ADHD?

ADHD to skrót od angielskich słów attention deficit hyperactivity disorder. Oznacza zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. To zaburzenie, które obejmuje trzy grupy objawów: nadmierną ruchliwość, nadmierną impulsywność oraz problemy z koncentracją uwagi. Mogą one występować z różnym nasileniem w zależności od typu schorzenia. Specjaliści wyodrębniają:

podtyp hiperaktywny-impulsywny – z przewagą nadruchliwości i impulsywności,

podtyp nieuważny – z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi,

podtyp mieszany – łączący obie wymienione wcześniej odmiany

Leczenie ADHD opiera się przede wszystkim na farmakoterapii oraz interwencjach behawioralnych, których celem jest zmiana zachowania pacjenta (zastąpienie negatywnych działań pozytywnymi). Dana osoba uczy się, jak reagować w sytuacjach trudnych. Bardzo ważną rolę odgrywa w tym przypadku również psychoedukacja.

